George Russell, GP Austria F1 2020: “La giornata di oggi ha superato le mie aspettative, siamo stati ad un decimo dal Q2”

C’è grande soddisfazione in casa Williams al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2020, prima tappa della stagione di F1. Lo storico team britannico, reduce da un 2019 a dir poco disastroso in cui ha costantemente occupato l’ultima fila in griglia con distacchi siderali nei confronti del resto del gruppo, ha confermato i progressi evidenziati nei test invernali di Barcellona riuscendo a sfiorare addirittura il passaggio in Q2 con George Russell. Il giovane pilota nativo di King’s Lynn, già campione del mondo virtuale, ha strappato una buonissima 17ma piazza precedendo due Alfa Romeo e l’altra Williams del compagno di squadra Nicholas Latifi.

“La giornata di oggi ha superato le mie aspettative: sapevo che avevamo fatto passi in avanti, ma non avrei mai pensato di essere in questa posizione – ha detto Russell al termine delle qualifiche di Zeltweg – Pensavo che saremmo rimasti in ultima fila in griglia. Sono contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra per spremere al massimo la macchina. Siamo stati ad un decimo dal passaggio in Q2, e questo è positivo. Sfortunatamente, non sono riuscito a prendere la scia che cercavo nel giro precedente, e mi è costato due decimi sul giro, ma è stato davvero una bella sessione”.

Foto: Lapresse