Fiorentina-Cagliari in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Dopo i gradevoli anticipi di ieri tra Lecce e Lazio e Juventus e Milan la Serie A di calcio maschile torna oggi in campo con altri sei match valevoli per il trentunesimo turno di questo Campionato così travagliato. Tra le tante sfide ricche di spunti, attenzione particolare sarà riversata sulla gara delle 19:30 del Franchi tra Fiorentina e Cagliari.

I Viola, corsari all’ultima giornata sul campo del Parma e capaci con l’inaspettato 2-1 esterno, viziato dalla doppia realizzazione dagli undici metri del cileno Erik Pulgar, di allontanarsi nettamente dalla zona retrocessione, vorranno di certo strappare punti nella sfida casalinga contro i sardi che, in undicesima posizione, sembrano non avere più obiettivi ben definiti per questo finale di stagione.

COME SEGUIRE IN TV IL MATCH –– Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 253 di Sky) ed in streaming su SkyGo.

PROGRAMMA SERIE A 2020

Mercoledì 8 luglio

ore 19:30 Fiorentina-Cagliari – diretta su Sky Sport (canale 253)

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

Foto: Lapresse