F1 oggi, GP Austria 2020: orari prove FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 4 luglio (ore 15.00), andranno in scena le qualifiche del GP d’Austria, primo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Spielberg (Austria) si deciderà la prima griglia di partenza dell’anno e le attese non mancano.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP AUSTRIA 2020 DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 (4 LUGLIO)

Loading...

Loading...

Favorite della vigilia le due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Le “Frecce Nere” hanno dominato nel corso delle PL1 e delle PL2 e vogliono confermare la propria egemonia nel time-attack, avendo tutte le possibilità per monopolizzare la prima fila. In particolare, Lewis sembra motivato come non mai a distruggere tutti in pista. Il sei volte iridato, infatti, pare aver acquisito ulteriori stimoli da questioni extra-agonistiche, riferendoci alla lotta contro il razzismo. Un aspetto legato al cambio di livrea delle due Mercedes e anche alla colorazione diversa del proprio casco. In questo contesto, si lotterà accanitamente per la terza posizione e nel gruppo degli inseguitori sono tanti i team in ballo.

La Racing Point ha fatto capire ieri di essere molto simile alla W10 (Mercedes dell’anno scorso) non soltanto per le sue forma, ma anche per la propria velocità. Indubbiamente il messicano Sergio Perez e il canadese Lance Stroll hanno una grande opportunità. Ferrari e Red Bull, chiaramente, vorranno essere della partita, con la scuderia di Milton Keynes con qualcosa in più nel taschino. E’ ragionevole credere che il potenziale della RB16 non si sia visto più di tanto venerdì e l’olandese Max Verstappen è pronto a sferrare il proprio attacco. Il Cavallino Rampante, per stessa ammissione dei due alfieri Charles Leclerc e Sebastian Vettel, dovrà limitare i danni invece, dovendo fare i conti con una SF1000 poco prestazionale.

PROGRAMMA FP3 E QUALIFICHE DEL GP AUSTRIA 2020 F1

Sabato 4 luglio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche

COME VEDERE FP3 E QUALIFICHE DEL GP AUSTRIA 2020 F1 IN TV

La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO prevederà le differite di qualifiche e della gare alle ore 18.00. Le FP3 non saranno trasmesse quindi su TV8. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero fine settimana a Spielberg (Austria).

TV A PAGAMENTO – Il weekend del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le qualifiche e la gara del Gran Premio d’Austria in differita a partire dalle ore 18.00. Non verranno dunque trasmesse le prove libere 3 su TV8.

STREAMING – Il weekend del Gran Premio d’Austria potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e su Now TV (riservato sempre agli abbonati)

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta dell’intero fine settimana.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse