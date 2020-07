F1, GP Stiria 2020: le previsioni meteo per la gara di domenica 12 luglio

Più che parlare di tecnica e di assetti, ci si trova a parlare di meteo in questo sabato del GP di Stiria, secondo round del Mondiale 2020 di F1. Sul Red Bull Ring (Austria), la pioggia la sta facendo da padrona e per impraticabilità della pista sono state cancellate le prove libere 3 previste alle ore 12.00. Sono tanti, in questo contesto, i punti interrogativi riguardanti le qualifiche, programmate alle ore 15.00. Secondo le previsioni, non ci si aspettano sostanziali miglioramenti e quindi il time-attack potrebbe essere rinviato a domani.

Domenica, quindi, quali saranno le condizioni meteorologiche? Le percentuali di precipitazioni sono minime: 8% al mattino e 5% al pomeriggio e ci saranno nubi sparse con ampie schiarite. Le temperature varieranno dai 9°C ai 19°C. Pertanto, le possibilità di assistere all’attacco al tempo in mattinata e poi alla gara pomeridiana delle 15.10 sembrano esserci. Non resta che attendere a questo punto.

Nel caso in cui non vi fossero le qualifiche quest’oggi e domattina, allora la griglia di partenza sarebbe quella derivante dalla classifica delle FP2. In quest’ultima eventualità sarebbe l’olandese della Red Bull Max Verstappen a partire in pole-position, a precedere la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e la Racing Point del messicano Sergio Perez. Più arretrato Lewis Hamilton con l’altra W11 (sesto), per non parlare delle due Ferrari: il monegasco Charles Leclerc partirebbe nono, mentre il tedesco Sebastian Vettel 16°. La Rossa pagherebbe a caro prezzo, quindi, l’aver lavorato nelle libere del venerdì senza cercare il tempo.

Times set in second practice could determine the grid for Sunday’s race if heavy rain persists through the weekend#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/gXbxzGxEiX — Formula 1 (@F1) July 11, 2020

Foto: LaPresse