Calendario Serie A, orari partite di oggi: tv, streaming, programma SKY e DAZN (5 luglio)

Nuova domenica di partite nella Serie A di calcio 2020, che vedrà disputarsi il turno numero 30 del massimo campionato del Bel Paese, con ben sette match in programma, a partire dalle ore 17.15, quando l’Inter di Antonio Conte sfiderà il Bologna a San Siro per proseguire la rincorsa al vertice della classifica, in diretta su DAZN1 e in streaming su DAZN.

Pioggia di partite invece alle 19.30, quando DAZN avrà l’esclusiva per Sampdoria-SPAL, mentre Cagliari-Atalanta andrà in onda su Sky Sport Serie A, con Parma-Fiorentina trasmessa da Sky Sport 253. Brescia-Verona sarà invece l’incontro di Sky Sport 255, con il quadro chiuso da Udinese-Genoa, sul canale Sky Sport 256.

Il programma delle partita e come vederle in tv e streaming:

Domenica 5 luglio 2020

Ore 17.15 Inter-Bologna

Diretta tv: DAZN1

Diretta streaming: DAZN

Ore 19.30 Brescia-Verona

Diretta tv: Sky Sport 255

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 19.30 Cagliari-Atalanta

Diretta tv: Sky Sport 252

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 19.30 Parma-Fiorentina

Diretta tv: Sky Sport 253

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 19.30 Udinese-Genoa

Diretta tv: Sky Sport 256

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 19.30 Sampdoria-SPAL

Diretta tv: DAZN1

Diretta streaming: DAZN

Ore 21.45 Napoli-Roma

Diretta tv: Sky Sport Serie A

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse