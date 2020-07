LIVE Sampdoria-SPAL, Serie A calcio in DIRETTA: si parte, Gabbiadini punta dei blucerchiati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

19.31 SI PARTE!

19.25 Ci siamo, le squadre entrano in campo!

19.20 Manca sempre meno al via, le due formazioni stanno ultimando il riscaldamento.

19.15 A Genova attualmente c’è una situazione meteo perfetta, con cielo terso, poco vento e 27 gradi di temperatura.

19.10 Una buona notizia anche dalla panchina, dove la Sampdoria ritrova Fabio Quagliarella, che potrebbe anche tornare a calcare i campi a partita in corso.

19.05 I bookmakers danno come favorita la Sampdoria, con quote da 1.65 a 1.70, mentre un successo della SPAL è pagato da 4.70 a 5.50.

19.00 Si prospetta una sfida all’insegna dello spettacolo, con le due formazioni che faranno di tutto per segnare gol.

18.55 I doriani schierano invece come unica punta Manolo Gabbiadini, supportato però dal match winner dell’ultima giornata Ramirez.

18.50 In panchina dunque Andrea Petagna, bomber degli estensi, con Sergio Floccari che dopo la prodezza contro il Milan partirà dall’inizio.

18.45 Le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Ramirez, Bertolacci, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini.

SPAL (3-5-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; Sala, Murgia, Missiroli, Dabo, Strefezza; Cerri, Floccari.

18.40 La SPAL non vince invece dallo scorso 8 marzo, quando superò 1-0 il Parma.

18.30 Curiosa la statistica della Sampdoria, che dal rientro post lockdown ha visto le proprie gare terminare sempre 2-1, vincendone due e perdendone tre.

18.15 Manca poco più di un’ora all’inizio del match. Per la SPAL quest’incontro rappresenta l’ultima spiaggia per restare a galla e provare ad uscire dalla zona rossa, mentre i blucerchiati hanno l’occasione allungare in ottica salvezza, dopo il successo sul campo del Lecce.

Buonasera amici di OA Sport e bentornati in questa nuova DIRETTA LIVE, che per l’occasione ci porterà allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, dove si svolgerà il match tra Sampdoria e SPAL, valido per la trentesima giornata della Serie A di calcio 2020.

Per la formazione estense sarà un vero e proprio scontro cruciale, poichè dopo il rocambolesco 2-2 contro il Milan la penultima posizione in classifica si fa sempre più pericolosa, con la salvezza distante ormai sette punti, con i doriani che invece sono a +3 sui cugini del Genoa, a seguito del successo per 2-1 sul campo del Lecce.

Ci aspetta dunque una partita che promette spettacolo e tanti gol, da vivere insieme per non perdere neanche un minuto. Fischio d’inizio alle ore 19.30, buon diventimento!

