LIVE Udinese-Genoa 2-2, Serie A calcio in DIRETTA: Pinamonti al 96′ sigla il clamoroso pareggio del Grifone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:33 Partita emozionantissima alla Dacia Arena. Dopo un buon primo tempo, concluso in vantaggio per 1-0, i padroni di casa sono bravi a raddoppiare con Lasagna al 74′. I cambi di Nicola nel finale risultano però decisivi con il subentrato Pandev che accorcia le distanze all’81’ ed il ritrovato Pinamonti che trova il gol del clamoroso pareggio al 96′ sulla ribattuta di un calcio di rigore parato da Musso e causato da uno sciagurato Zeegelaar. Risultato che, per quanto visto, va stretto ai bianconeri.

Loading...

Loading...

90+7′ FINISCE QUI UNA PARTITA INCREDIBILE! 2-2 TRA UDINESE E GENOA.

90+6′ Musso para il rigore della punta genoana che però è velocissima a ribadire in rete sulla ribattuta. Clamorosa rimonta del Grifone negli ultimi 10 minuti di una partita che sembrava persa.

90+6′ PINAMONTIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-2, INCREDIBILE!

90+5′ CALCIO DI RIGORE GENOA, CLAMOROSO! Grossa ingenuità di Zeegelaar che interviene in ritardo su Biraschi e rischia di compromettere una prova semi perfetta dei suoi.

90+4′ Teodorczyk non ci arriva! Ennesimo contropiede avviato sulla destra da un inesauribile Rodrigo De Paul, che arriva sul fondo e pennella un traversone morbido sul quale la punta non può però arrivare.

90+2′ Assedio offensivo per il Genoa che prova a riversarsi nella metà campo dei padroni di casa alla disperata ricerca del gol del pareggio.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero. Si andrà avanti fino al novantacinquesimo.

88′ Padroni di casa che, spaventati dalla rete di Pandev, ora provano a giocare con il cronometro e a trascinare la partita verso il novantesimo.

86′ Si gioca l’ultima carta anche Nicola che tenta il tutto per tutto inserendo Mattia Destro al posto di Francesco Cassata.

84′ Ultimi due cambi nell’Udinese. Dentro Walace per Fofana e Teodorczyk per l’autore del gol del 2-0, Kevin Lasagna.

82′ Rimessa laterale dalla sinistra di Favilli che appoggia su Pandev. Il macedone scambia con Pinamonti al limite dell’area, si porta il pallone sul destro e calcia di interno sul secondo palo. Match riaperto a 10 minuti dalla fine.

81′ PANDEVVVVVVVVVV!!!!!!!! Accorcia il Genoa.

79′ Quarto cambio del Genoa. Dentro il classe ’97 Andrea Favilli per un impalpabile Sanabria, veramente deludente.

77′ Genoa che ha subito il colpo e non sembra di essere in grado di reagire. Padroni di casa che vanno a caccia della rete del definitivo k.o.

75′ Gran lancio in profondità di De Paul per la punta che scarica su Fofana. L’ivoriano chiude magistralmente il triangolo con un tocco delizioso a centro area e all’attaccante bianconero non resta che scaraventare il pallone sotto l’incrocio con un destro violentissimo. Partita in ghiaccio.

74′ LASAGNAAAAA!!!!!!!! 2-0 Udinese.

73′ Secondo ed ultimo cooling break del match con le due squadre che si recano a bordo campo ad ascoltare le indicazioni dei rispettivi allenatori.

71′ Terzo cambio anche per l’Udinese. Dentro Marvin Zeegelaar per Sema autore di una buona partita.

69′ Non ci arriva Sanabria! Bel triangolo in area nello stretto tra Pinamonti e Goldaniga, con quest’ultimo mette al centro un cross teso su cui la punta non riesce a deviare.

67′ Genoa che ora prova ad alzare il baricentro a caccia del gol del pareggio scoprendo però i fianchi agli insidiosi contropiedi dei padroni di casa.

65′ Ammonito Sturaro. Fallo in ritardo del centrocampista genoano ai danni di Kevin Lasagna che lo aveva saltato all’altezza del cerchio di centrocampo.

63′ Proteste Genoa. Calcio d’angolo dalla destra di Sturaro: sul pallone che arriva teso a centro area svetta Goldaniga che, toccato da Sema, frana a terra e chiede a gran voce un calcio di rigore. Orsato lascia correre.

61′ Altra sostituzione anche tra le fila del Genoa con l’ingresso in campo del macedone Goran Pandev per Iago Falque. Passo indietro dello spagnolo, oggi, rispetto alle ultime uscite.

59′ Doppio cambio Udinese. Dentro Ter Avest per Larsen e Okaka per Nestorovski.

57′ Larsen! Grande progressione sulla fascia sinistra di Sema che arriva sul fondo e mette un traversone teso sul secondo palo sul quale si avventa in spaccata l’altro esterno. Pallone a lato di poco.

55′ Goldaniga, che rischio! Il difensore svirgola all’indietro un pallone di Biraschi sul quale per poco non si avventa Lasagna. Altro pericolo per la retroguardia rossoblu.

53′ Bello spunto di Sturaro sulla sinistra che salta Jajalo ma poi non riesce a mettere in mezzo per Pinamonti. Partita piuttosto opaca dell’ex Juve fino ad ora.

51′ Iago Falque! Lo spagnolo va direttamente in porta su calcio d’angolo con il pallone che prende uno strano effetto e termina pericolosamente pochi centimetri sopra la traversa di Musso.

49′ Rientrati nettamente più pimpanti i rossoblu chiaramente spronati dal loro tecnico durante l’intervallo.

47′ Doppio cambio del Genoa. Dentro Somaoro per Romero e Pinamonti per Behrami. Prova ad aumentare il peso offensivo dei suoi Nicola.

46′ SI RIPARTE!

Primo tempo molto bloccato, con le due formazioni più avvezze a difendersi che a pungere l’avversario. La partita si è sbloccata al 44′ con un gran gol di Fofana che ha portato in vantaggio i bianconeri, leggermente superiori agli ospiti in questa prima frazione di gara. A tra poco per la ripresa nella quale gli uomini di Nicola dovranno necessariamente far vedere qualcosa di più di quanto mostrato finora.

45+2′ FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. 1-0 TRA UDINESE E GENOA.

45+1′ Saranno 2 i minuti di recupero. Si andrà avanti fino al 47′.

45′ Bella azione sulla destra di De Paul che piazza un cross morbido a centro area sul quale l’ivoriano, bravissimo ad inserirsi, è lesto ad avventarsi ed a spizzare di testa in torsione sul secondo palo alle spalle dell’incolpevole Perin.

44′ FOFANAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! 1-0 Udinese.

43′ Ammonito Goldaniga che stende un Lasagna involatosi verso la porta sulla fascia sinistra, all’altezza della trequarti.

41′ Asfissiante il pressing offensivo dei friulani che continuano ad aggredire alti gli ospiti e ad impedire loro di costruire con tranquillità.

39′ Grandissima percussione sulla sinistra di Sema che va via di forza a Biraschi, salta Goldaniga, entra in area e viene stoppato solo all’ultimo da Romero.

37′ Rischio Perin! Rischioso retropassaggio di Biraschi che costringe il portiere ad allontanare in maniera scomposta in calcio d’angolo. Brutta disattenzione della retroguardia rossoblu.

35′ Proteste da parte di Iago Falque che si lamenta per un fischio ai suoi danni a suo dire eccessivo che blocca un buon contropiede orchestrato sulla sinistra dal Genoa.

33′ Ancora Perin! Punizione insidiosa dalla sinistra di Sema che crossa in mezzo un pallone velenoso che nessuno riesce a deviare e sul quale è bravo ad avventarsi l’azzurro, sicuro nel bloccare centralmente.

31′ Perin! Autentico miracolo dell’estremo difensore rossoblu che toglie dall’angolino un destro violentissimo di Lasagna, bravo a finalizzare il contropiede centrale di Seko Fofana.

29′ Cooling break, con le squadre che si recano alle rispettive panchine per reidratarsi.

27′ Ammonito Larsen per un tocco duro ai danni di Cassata all’altezza del cerchio di centrocampo. Cartellino forse severo da parte del direttore di gara.

25′ Genoa che continua a faticare nel trovare spazio tra le maglie del folto e ben schierato centrocampo bianconero. Si fanno sentire le assenze pesanti di Schone e di capitan Criscito.

23′ Lasagna di un soffio! Bello spunto di Fofana sulla destra che mette a centro area un cross morbido per la punta azzurra che si tuffa sul pallone ma riesce solo a sfiorarlo.

21′ De Paul! Destro secco dell’argentino dai 20 metri a conclusione di un buon contropiede dei friulani sviluppato sulla destra. Il pallone finisce di poco alto sopra la traversa.

19′ Molto isolato fino a qui il tandem offensivo rossoblu Iago Falque Sanabria, con le due punte che non hanno ricevuto ancora nessun pallone degno di nota.

17′ Nettamente salito di tono il livello di gioco dell’Udinese con i friulani che ora pressano alto e provano a sfondare sulla destra con Larsen.

15′ Bella chiusura difensiva di Masiello che stoppa in rimessa laterale il rapidissimo Lasagna, autore di un ottimo spunto in precedenza.

13′ Genoa che ora prova a costruire con calma da dietro con un giropalla avviato direttamente dal terzetto difensivo.

11′ Ammonio Sema. L’esterno bianconero entra durissimo su Biraschi a centrocampo. Ha rischiato moltissimo qui il congolese, che era anche diffidato.

9′ Iniziano a prendere coraggio i bianconeri che, illuminati dalle giocate del loro numero 10 argentino provano ad alzare il baricentro.

7′ Brivido Genoa! Punizione dalla trequarti per l’Udinese scodellata da De Paul in area: sul pallone si avventa Masiello che svirgola ma sulla ribattuta Lasagna non è lesto a ribattere in rete.

5′ Partito subito molto aggressivo il Genoa che cerca di tenere le redini del gioco sin dal primo minuto.

3′ Iago Falque! Subito una punizione interessante per il Genoa dalla trequarti: lo spagnolo va con il mancino ed impegna Musso costretto a tuffarsi sul secondo palo.

1′ SI PARTE!!

19:25 Le due formazioni si dispongono ora sul terreno di gioco.

19:20 Squadre che stanno ultimando il riscaldamento. Manca sempre meno al fischio d’inizio del match.

19:15 Ricordiamo che questa sarà una sfida cruciale per il Genoa, attualmente diciassettesimo con una sola lunghezza di vantaggio sul Lecce.

19:10 Qualche cambio anche nel reparto offensivo dei rossoblu che vedrà in azione un ritrovato Iago Falque di coppia con Antonio Sanabria. Andrea Pinamonti e Goran Pandev possibili armi a partita in corso.

19:05 Sorprendente la scelta di Davide Nicola di lasciare in panchina il roccioso centrale difensivo Soumaoro per lasciare spazio all’ex Palermo Goldaniga.

19:00 Confermata quindi, dopo i dubbi della vigilia, la presenza del bomber Kevin Lasagna al centro dell’attacco dei friulani.

18:55 Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Lerager, Behrami, Cassata, Sturaro; Iago, Sanabria.

18:45 Buonasera a tutti voi, lettori di OA Sport, e bentrovati nella DIRETTA LIVE di Udinese-Genoa, match valido per il trentesimo turno della Serie A 2019-2020, che prenderà il via tra poco, alle 19:30.

Le formazioni di Udinese-Genoa

Un saluto cari amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Udinese-Genoa, intrigante sfida salvezza in programma per oggi alle 19:30. Tra i cinque match che prenderanno il via in contemporanea nella giornata odierna quello che si giocherà nella deserta Dacia Arena di Udine rappresenterà infatti un crocevia fondamentale nella lotta per la sopravvivenza degli uomini di Nicola, semi-obbligati ad uscire dal Friuli con almeno un punto in tasca.

Se i ragazzi di Gotti, con l’inaspettato 2-0 a domicilio rifilato giovedì sera alla Roma di Paulo Fonseca, sono balzati in quindicesima piazza a quota 31 punti e distanti ben sei lunghezze dal Lecce terzultimo, i rappresentanti del Grifone si trovano a solo una lunghezza di distanza dai pugliesi, in una situazione tutt’altro che serena e rassicurante.

La gara, molto probabilmente, potrebbe essere decisa dalla rapidità di Kevin Lasagna, apparso pimpante nelle uscite post-coronavirus dei suoi e in gol anche nell’ultima giornata, o dall’estro del trequartista argentino Rodrigo De Paul, vero faro offensivo dei bianconeri. Il Genoa, dalla sua, si affiderà invece probabilmente all’esperienza del macedone Goran Pandev e alla ritrovata vena offensiva del classe ’99, scuola Inter, Andrea Pinamonti.

La sfida tra Udinese e Genoa, valida per il trentesimo turno di Serie A, prenderà il via alle 19:30. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match per non perdervi nemmeno un istante della Serie A 2019-2020.

michele.giovagnoli@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse