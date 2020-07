LIVE Cagliari-Atalanta, Serie A calcio in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Cagliari-Atalanta. E’ uno dei match più interessanti di questa giornata di Serie A dato che vede contrapposti un sodalizio, quello bergamasco, che al momento è da considerarsi uno dei team più forti e in forma d’Europa e una squadra quale gli isolani a cui il talento certamente non manca e che, oltretutto, ha ancora qualche chance di agguantare la qualificazione in Europa League.

La Dea arriva da nove successi consecutivi e non perde dal 20 gennaio. Dopo la sosta i bergamaschi hanno subito ritrovato la quadra, tanto che nelle ultime due settimane hanno anche fatto lo scalpo a due squadre come Napoli e Lazio. Il Cagliari, che pareva in grosso calo a inizio 2020, ha ritrovato linfa dopo lo stop delle competizioni e attualmente vanta a sua volta un ottima condizione, tanto che ha raccolto sette punti negli ultimi tre incontro disputati.

La nostra diretta inizierà alle 19.30, l’orario in cui le due squadre scenderanno in campo. L’appuntamento, dunque, è per questa sera. Mi raccomando, non mancate!

