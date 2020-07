LIVE Napoli-Roma, Serie A calcio in DIRETTA: scontro diretto dal sapore di Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Napoli-Roma

Loading...

Loading...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Roma big match della Serie A Tim 2019-20, Roma che deve dare una risposta dopo le brutte apparizioni delle scorse partite mentre il Napoli deve riprendere la sua corsa dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Gattuso, tranne Ospina, Allan e Llorente (non convocati) avrà quasi tutti a disposizione per il confronto contro la Roma. Nel tridente d’attacco potrebbe essere rilanciato Callejón al posto di Politano apparso non ancora integrato negli schemi. Al suo fianco agiranno con ogni probabilità Mertens e Insigne, con Milik ancora in panchina così come Lozano anche se il polacco potrebbe partire dall’inizio. A centrocampo la regia sarà affidata nuovamente a Demme, con Fabian Ruiz e Zielinski ai suoi lati come mezzali. In porta giocherà Meret, davanti a lui una difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui favoriti come terzini, e Maksimovic, in vantaggio su Manolas, centrale accanto a Koulibaly.

Edin Dzeko tornerà al centro dell’attacco giallorosso dopo il lieve affaticamento muscolare che gli ha fatto perdere parte della partita contro l’Udinese. Alle sue spalle potrebbe schierare nella linea dei trequartisti Carles Perez e Mkhitaryan ai lati di Lorenzo Pellegrini, al rientro dalla squalifica. In lizza anche Under e Kluivert. Dalla panchina probabilmente Pastore. Mentre è squalificato Perotti dopo il rosso contro l’Udinese. In mediana è probabile il ritorno di Veretout accanto a Cristante dopo il turno di stop. Infortunato il portiere titolare Pau López, fra i pali è chiamato agli straordinari Mirante. In difesa Zappacosta è in vantaggio su Spinazzola come terzino destro, mentre a sinistra agirà Kolarov e in mezzo il rientrante Mancini dovrebbe fare coppia con Smalling.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Roma, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:45. Buon divertimento!



Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.