Calendario Serie A, chi gioca oggi? Orari 7 luglio, tv, programma, streaming DAZN e Sky

Il programma del 31° turno di Serie A si apre oggi, martedì 7 luglio, con due anticipi estremamente importanti per la lotta scudetto tra Juventus e Lazio. Quest’ultima, reduce da un pesantissimo k.o. interno col Milan, deve subito riscattarsi in trasferta contro il Lecce per non perdere ulteriore terreno e magari per riavvicinarsi alla vetta della classifica. La Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo alle 19.30 e proverà a portarsi momentaneamente a -4 dalla capolista Juventus, chiamata ad una prestazione di alto livello per fare risultato a San Siro contro una squadra in fiducia come il Milan. I rossoneri puntano al quarto successo in cinque partite post-Covid di Serie A per balzare provvisoriamente in quinta piazza davanti a Roma e Napoli.

La sfida delle 19.30 tra Lecce e Lazio sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in diretta streaming su Sky Go, mentre il big match delle 21.45 tra Milan e Juventus sarà visibile in diretta streaming su DAZN ed in diretta tv su DAZN 1 (canale 209 della piattaforma Sky). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le partite con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito il programma dettagliato della Serie A nella giornata di martedì 7 luglio.

PROGRAMMA SERIE A (7 LUGLIO):

MARTEDÌ 7 LUGLIO

Ore 19.30 Lecce-Lazio (diretta tv su Sky Sport Serie A e diretta streaming su Sky Go)

Ore 21.45 Milan-Juventus (diretta streaming su DAZN)

Foto: Lapresse