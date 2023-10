Serie A, la Juventus manda ko il Milan: decide Locatelli con deviazione di Krunic

Il Milan perde la vetta in Serie A. La Juventus sbanca San Siro grazie ad un gol dell’ex di turno Locatelli e rilancia le ambizioni bianconere, restringendo ancor di più la lotta per le posizioni di vertice in classifica, con sette squadre in otto punti dopo nove giornate, i bianconeri sono ora terzi a -2 dall’Inter capolista.

Milan con Mirante tra i pali e Florenzi a sinistra per sostituire Theo Hernandez, centrocampo muscolare con Musah, Adli e Reijnders con Pulisic e Leao ad assistere Giroud. Allegri dall’altra parte opta per il solito 3-5-2, ma con Vlahovic, non al meglio, dirottato in panchina: in avanti la coppia composta da Milik e Kean.

Primi minuti molto intensi, con la prima grande occasione sui piedi di Giroud al 13′, ma Szczesny si oppone ottimamente. La prima grande occasione bianconera è di Kostic, che manda fuori di poco una ribattuta sulla punizione di Milik, poi è Rabiot che manda largo da buona posizione. Al 40′ la svolta della gara, con Thiaw che si fa espellere per un intervento da ultimo uomo su Kean, Pioli corre ai ripari inserendo Kalulu al posto di Pulisic. Proprio Kean poco dopo sfiora il vantaggio mettendo fuori di poco un cross dalla sinistra.

I rossoneri provano ad alzare il muro avanti a Mirante, mentre Allegri decide di ricorrere a Vlahovic al posto di Kean. Ma a sbloccare la gara è l’ex di turno Locatelli al 60′ con un tiro da fuori deviato fatalmente da Krunic che beffa il proprio portiere. I rossoneri non riescono a mettere timore a Szczesny nonostante gli ingressi di Jovic e Romero, mentre nel finale Mirante è chiamato agli straordinari opponendosi anche su Dusan Vlahovic per due volte. C’è spazio anche per il debutto in bianconero del giovane Huijsen, ma non c’è più tempo: la Juve c’è e vuole dire la sua per lo scudetto.

Foto: LaPresse