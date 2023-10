Qual è la strana coincidenza di Manuel Locatelli? Data, stadio, gol dell’ex: i numeri di Milan-Juventus

Decidere due volte Milan-Juventus, ma con due maglie diverse. E’ lo strano caso di Manuel Locatelli, il centrocampista italiano che a San Siro ha fatto la differenza nello scontro fa gli uomini di Pioli e quelli di Allegri.

Il gol di ieri, al minuto 63′ nella gara del 22 ottobre, arriva esattamente a 7 anni di distanza da quello messo a referto nel 22 ottobre 2016, quella volta però con la maglia del Milan, visto che Locatelli è proprio un prodotto della “cantera” rossonera.

I risultati quindi non cambiano: 1-0 nel 2016, quando il Milan era allenato da Montella, e il regista tirò fuori una perla che trafisse Buffon infilandosi sotto l’incrocio dei pali, e 0-1 ieri, con la deviazione di Krunic a beffare Antonio Mirante; in panchina per la Juventus peraltro c’è sempre Max Allegri.

Sono quindi 7 gli anni esatti fra un gol e l’altro in Milan-Juventus, a differire è solo una cosa: il minutaggio. La rete del 2016 infatti venne segnata al 65′, mentre questa è stata messa a tabellino al 63′: centoventi secondi che però non hanno modificato la voglia di esultare del giocatore italiano.

Foto: Lapresse