Liga 2020, il Real Madrid batte l’Alaves e si avvicina allo scudetto. Colpo esterno del Granada

Oggi si è conclusa la 35ma giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo di calcio. Il Real Madrid ha sconfitto l’Alaves per 2-0, le merengues si sono imposte allo Stadio intitolato ad Alfredo di Stefano e hanno nuovamente allungato in testa alla classifica generale: gli uomini di Zinedine Zidane hanno quattro punti di vantaggio sul Barcellona quando mancano tre turni al termine del torneo, lo scudetto è sempre più vicino per i capitolini. Benzema ha sbloccato la partita all’undicesimo minuto, trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di Ximo Navarro. Lo stesso attaccante ha fornito un ottimo assist ad Asensio, abile a insaccare a porta vuota al 50′. L’Alaves resta invece al quartultimo posto e ora ha soltanto tre punti di vantaggio sul Maiorca, trovandosi invischiato nella lotta per non retrocedere.

Il Granada ha espugnato il campo della Real Sociedad ed è così salito al nono posto, a una sola lunghezza dalla settima piazza occupata proprio dagli avversari di giornata: la rincorsa verso un posto in Europa League è apertissima ed è coinvolto anche il Valencia. Il Granada ha firmato un micidiale uno-due nel primo tempo con Puertas e Soldado, Merino ha accorciato in avvio di ripresa e poi Oyarzabal ha pareggiato ma Duarte si è inventato il gol vittoria a due minuti dal termine. Di seguito i risultati odierni della Liga e la classifica generale del massimo campionato spagnolo di calcio.

RISULTATI LIGA OGGI (10 LUGLIO):

Real Sociedad-Granada 2-3

Real Madrid-Alaves 2-0

CLASSIFICA LIGA (DOPO 35 GIORNATE):

Real Madrid 80, Barcellona 76, Atletico Madrid 63, Siviglia 63, Villareal 57, Getafe 53, Real Sociedad 51, Valencia 50, Granada 50, Athletic Bilbao 48, Osasuna 45, Levante 45, Betis Siviglia 41, Valladolid 39, Eibar 36, Celta Vigo 36, Alaves 35, Maiorca 32, Leganes 29, Espanyol 24.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse