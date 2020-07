Calcio, Liga 2020: successi di Eibar, Athletic Bilbao, Leganes e Siviglia

Prosegue la 36ma giornata della Liga, massimo campionato spagnolo di calcio, che continua ad emettere verdetti: il Siviglia vince ed aggancia al terzo posto l’Atletico Madrid, con le due squadre che si qualificano alla prossima Champions League, mentre l’Eibar vince e si salva aritmeticamente, vista la sconfitta del Maiorca.

Il Siviglia infatti batte per 2-0 il Maiorca e lo spinge verso la retrocessione: a segno su rigore al 41′ Ocampos e poi al minuto 84 En Nesyri. Maiorca agganciato al terzultimo posto dal Leganes, che alimenta le comunque residue speranze di salvezza, battendo per 1-0 il Valencia con il rigore di Perez al 18′. Parejo sbaglia invece il rigore del pareggio al 60′.

Ne approfitta l’Athletic Bilbao, che alimenta la propria rincorsa all’Europa League vincendo per 1-2 in casa del Levante, ormai salvo, grazie alla doppietta di Raul Garcia tra il 4′ ed il 45′, mentre è inutile il gol di Bardhi al 71′. Si salva aritmeticamente l’Eibar, che passa per 0-2 in casa dell’Espanyol con la doppietta decisiva di Exposito tra il 25′ ed il 36′ e può festeggiare.

Foto: LaPresse