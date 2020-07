Calcio, Liga 2020: il Barcellona vince e torna in scia al Real Madrid. Decisivo Vidal

La Liga, massimo campionato spagnolo di calcio, vede scattare questa sera la 36ma giornata, terzultima della stagione: il Barcellona vince e resta in scia al Real, mentre l’Atletico Madrid riesce a piegare per 1-0 il Betis con un gol di Diego Costa e puntella il terzo posto in classifica. Vittoria anche per l’Osasuna contro il Celta.

Nel big match il Barcellona soffre ma passa per 0-1 in casa del Valladolid, grazie alla marcatura di Vidal al 15′, che riporta i catalani a -1 dal Real Madrid, con i Blancos che hanno una partita in meno. I padroni di casa, invece, devono rinviare l’appuntamento con l’aritmetica salvezza.

Loading...

Loading...

Nel primo match di giornata l’Osasuna batte per 2-1 il Celta Vigo e continua a cullare speranze residue di Europa: Mina porta in vantaggio gli ospiti al 10′, ma già al 23′ Enric pareggia per i padroni di casa. Nella ripresa rete decisiva di Jose al 91′, che inguaia il Celta, sempre più a rischio di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse