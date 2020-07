Atalanta-Sampdoria in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Stasera alle 21.45, andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo la sfida valida per il 31° turno di Serie A tra Atalanta e Sampdoria. La Dea è lanciatissima verso traguardi sempre più ambiziosi e i soli cinque punti di distacco dalla Lazio (seconda in campionato) potrebbero tramutarsi in due, visto il ko dei biancocelesti contro il Lecce. La squadra di Gian Piero Gasperini, da quando si è tornati a giocare, ha sempre e solo vinto, mettendo in mostra una condizione psicofisica invidiabile. Sul fronte blucerchiato, però, le motivazioni non mancheranno, visto che la compagine allenata da Claudio Ranieri è nel pieno della lotta salvezza e le ultime due vittorie contro il Lecce e la SPAL hanno dato un po’ d’ossigeno alla squadra genovese.

Nei 47 precedenti in casa lombarda i padroni di casa si sono imposti 20 volte, con 17 pareggi e 10 successi dei liguri, che da due stagioni sbancano Bergamo: il 7 ottobre 2018 uno stacco imperioso di Tonelli premiò l’attenta Samp di Giampaolo, che nel primo tempo aveva rischiato più volte di capitolare, salvata due volte dai pali; il 3 aprile dello stesso anno la Samp vinse 2-1, con reti di Caprari, pari di Toloi ed acuto decisivo di Duvan Zapata nel finale.

Gasperini dovrebbe rilanciare Ilicic, Gomez e Duvan Zapata dal 1′. A centrocampo possibile turno di riposo per De Roon, con Pasalic e Freuler che si giocano il posto da titolare in mediana. Hateboer è favorito su Castagne come esterno destro. Out Palomino per squalifica: opportunità per Toloi e Dijmsiti. Ballottaggio Malinovskyi-Ilicic sulla trequarti. Ranieri dovrebbe in gran parte confermare la stessa formazione uscita vittoriosa dal match contro la SPAL: in attacco Gabbiadini, Ramirez, Bonazzoli e La Gumina sono in lizza per due posti. Thorsby rientra dalla squalifica e torna in campo dal 1’.

La sfida tra Atalanta e Sampdoria si giocherà mercoledì 8 luglio alle ore 21.45. Lo scenario sarà quello del Gewiss Stadium di Bergamo, come sempre a porte chiuse. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite). La partita sarà visibile anche sul canale Sky Sport (canale 252), live streaming su Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, sia su computer, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma. Ci sarà la possibilità di guardare l’incontro anche su Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite della Serie A sempre attraverso un abbonamento. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-SAMPDORIA

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All.: Gasperini.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Ramirez. All.: Ranieri.

PROGRAMMA ATALANTA-SAMPDORIA

Mercoledì 8 luglio

21.45 Atalanta vs Sampdoria – Gewiss Stadium

COME VEDERE ATALANTA-SAMPDORIA IN TV

