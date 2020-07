Atalanta-Brescia in tv oggi: orario, programma, streaming, probabili formazioni

Dopo le grandi emozioni vissute nel trentaduesimo turno di Serie A, il massimo Campionato di calcio italiano torna oggi in campo per la disputa del primo match valevole per la giornata numero 33 di quest’annata così travagliata. Come unica gara di oggi infatti, tutti gli appassionati della Serie A potranno infatti assistere al derby bergamasco delle 21:45 tra Atalanta e Brescia.

Il pronostico del matc, ovviamente, penderà dalla parte dei padroni di casa, capaci di impattare per 2-2 contro la Juventus all’ultima e dando ancora una volta l’impressione di essere la squadra più in forma dell’intero Campionato. Nell’altra metà campo, Tonali e compagni dovranno tuttavia andare a tutti i costi a caccia dell’impresa per continuare a cullare il sogno salvezza che appare sempre più utopistico.

COME SEGUIRE IN TV IL MATCH –– Atalanta-Brescia sarà trasmessa su SKY SPORT SERIE A e e SKY SPORT (canale 202 e 251 di Sky) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

PROGRAMMA SERIE A 2020

Martedì 14 luglio

ore 21:45 Atalanta-Brescia – diretta su SKY SPORT SERIE A e e SKY SPORT (canale 202 e 251 di Sky) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskiy, Gomez; D. Zapata.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma.

Foto: Lapresse