Volley mercato, ultimi movimenti di SuperLega: dove va Filippo Lanza? Vettori a Modena, Monza cerca un martello

Si sta per concludere il volley mercato, la SuperLega 2020-2021 dovrebbe incominciare a inizio settembre: si tornerà a giocare dopo sei mesi di stop forzato a causa della pandemia, non c’è stata attività nemmeno durante l’estate visto che le Nazionali sono state fermate (solo alcune hanno deciso di radunarsi per degli allenamenti). Le 12 squadre che parteciperanno al massimo campionato italiano di pallavolo maschile stanno completando le proprie rose, ci sono ancora alcuni tasselli da completare.

Il nome più importante è quello di Filippo Lanza, schiacciatore titolare della Nazionale Italiana. Il martello non è più nel progetto a Perugia: inizialmente si parlava di un possibile approdo a Monza ma questa pista si è spenta, possibile un’avventura all’estero anche se i contorni sono ancora tutti da definire. Luca Vettori sarà invece il nuovo opposto di Modena, ormai manca soltanto l’ufficialità: l’attaccante lascerà Trento e sarà nuovamente un “canarino”, sostituendo Ivan Zaytsev. Le ufficialità delle ultime ore (ma i movimenti erano già noti e definiti da diversi mesi), sono quelle dell’opposto Nimir Abdel-Aziz a Trento (da Milano) e del libero Jenia Grebennikov a Modena (da Trento).

Si stanno completando le squadre di seconda fascia: Giulio Pinali sarà l’opposto di Ravenna (da Modena, manca solo l’ufficialità) ma il club romagnolo sta ancora cercando uno schiacciatore da afffiancare a Recine, Padova ha acquistato il solido opposto sloveno Toncek Stern dall’Halkbank Ankara e il martello Wlodarczyk dal Radom. Piacenza ha completato una rosa fenomenale, in grado sulla carta di battagliare con le più quotate Civitanova, Perugia, Trento, Modena: soltanto da ufficializzare il palleggiatore Hierrezuelo mentre sono già sicuri l’opposto Grozer, gli schiacciatori Clevenot e Russell, i centrali Candelaro e Polo.

Verona deve ancora confermare l’opposto Stephen Boyer ed è in cerca di un secondo centrale da affiancare ad Aguenier, il forte schiacciatore Matey Kaziyski sarà con la Calzedonia fino al 2023. L’altro tassello mancante è un secondo martello importante per Monza da affiancare a Dzavoronok, per il resto nelle prossime settimane ci saranno soltanto ufficializzazioni di acquisti già noti da tempo e movimenti riguardanti le riserve.

