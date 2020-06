Ultimate Tennis Showdown in tv oggi: calendario e programma partite, orari, streaming 28 giugno

Seconda e ultima giornata (28 giugno) del terzo weekend dell’Ultimate Tennis Showdown, mini-circuito di tennis di scena a Nizza. In questa manifestazione così particolare, in formato esibizione, le emozioni sono molte e i giocatori si stanno anche divertendo.

Tra questi vi è anche Matteo Berrettini: l’azzurro è al comando della classifica generale che tiene conto dei risultati nei cinque scontri diretti attualmente disputati, vantando 4 vittorie e solo un ko contro lo spagnolo Feliciano Lopez. Il quoziente quarti sorride al romano rispetto al greco Stefanos Tsitsipas, anch’egli con quattro successi conquistati in cinque incontri. Oggi l’italiano è difficile dal difficile confronto con il n.3 del ranking Dominic Thiem e si preannuncia una sfida decisamente interessante: da un lato la forza e la potenza di Matteo e dall’altro le qualità tecniche eccezionali dell’austriaco, coinvolto anche nella vicenda Adria Tour, ma fortunatamente risultato negativo ai test a cui si è sottoposto.

Altre sfida in programma saranno il derby francese tra Moutet e Gasquet, tra il tedesco Brown (ultimo nella classifica) e il belga David Goffin, tra il transalpino Benoit Paire e l’iberico Lopez e tra Tsitsipas e l’australiano Popyrin.

PROGRAMMA ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN (28 GIUGNO)

16.00 C. Moutet (Fra) vs R. Gasquet (Fra)

17.15 M. Berrettini (Ita) vs D. Thiem (Aut)

18.30 D. Brown (Ger) vs D. Goffin (Bel)

21.00 B. Paire (Fra) vs F. Lopez (Spa)

22.15 S. Tsitsipas (Gre) vs Al. Popyrin (Aus)

COME VEDERE IN TV L’ULTIMA TENNIS SHOWDOWN (28 GIUGNO)

Eurosport trasmetterà oggi l’UTS in diretta alle 17.15 ed alle 18.30 su Eurosport 1, tra cui quindi il match di Matteo Berrettini opposto a Dominic Thiem. Questi due match saranno visibili in streaming anche su Eurosport Player. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN. La copertura di tutti gli incontri sarà in streaming anche sul sito della manifestazione.

