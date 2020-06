Sport in tv oggi (domenica 28 giugno): orari e calendario completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il Coronavirus ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, domenica 28 giugno, continueranno a giocare il massimo campionato di calcio italiano ed il massimo campionato di basket in Spagna, mentre il tennis continuerà con le finali dei Campionati Italiani Assoluti e le sfide dell’Ultimate Tennis Showdown. Ci sarà inoltre l’ultimo giro del Travelers Championship di golf.

SPORT IN TV DOMENICA 28 GIUGNO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

13.00 Tennis, Finale femminile Campionati Italiani Assoluti – SuperTennisTV

15.00 Tennis, Finale maschille Campionati Italiani Assoluti – SuperTennisTV

16.00 Tennis, UTS: Moutet-Gasquet – utslive.tv

17:00 Basket, ACB: Barcellona-San Pablo Burgos – DAZN

17.15 Calcio, Serie A: Milan-Roma – DAZN1, DAZN

17.15 Tennis, UTS: Berrettini-Thiem – Eurosport 1, Eurosport Player, utslive.tv

18.30 Tennis, UTS: Brown-Goffin – Eurosport 1, Eurosport Player, utslive.tv

19.30 Calcio, Serie A: Napoli-SPAL – Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, Sky Go

19.30 Calcio, Serie A: Udinese-Atalanta – Sky Sport 253, Sky Go

19.30 Calcio, Serie A: Sampdoria-Bologna – Sky Sport 253, Sky Go

19.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Verona – DAZN1, DAZN

20:00 Basket, ACB: Valencia-Baskonia – DAZN

21.00 Tennis, UTS: Paire-Lopez – utslive.tv

21.30 Golf, PGA Tour: 4° giro Travelers Championship – Eurosport 1,Eurosport Player

21.45 Calcio, Serie A: Parma-Inter – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go

22.15 Tennis, UTS: Tsitsipas-Popyrin – utslive.tv

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse