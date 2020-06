Paolini-Trevisan Finale femminile Campionati Italiani tennis 2020: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Si giocherà oggi, 28 giugno, a partire dalle ore 13.00 la finale femminile de Campionati Italiani di tennis in corso di svolgimento a Todi tra Jasmine Paolini-Martina Trevisan. All’ultimo atto della manifestazione rispettivamente la numero 1 e 2 del seeding.

La tennista numero 95 del ranking Wta è sembrata leggermente in difficoltà, in particolare nei primi due match della manifestazione. Probabilmente ha pagato più di altre il lungo stop dovuto all’emergenza Covid-19. Paolini in semifinale si è liberata senza troppi problemi Rosatello.

Loading...

Loading...

Trevisan ha veramente ben figurato visto che nelle tre partite disputate sin qui non ha lasciato per strada neanche un set. In semifinale la tennista numero 153 del mondo ha avuto la meglio su Cocciaretto in una gara molto intensa e ricca di colpi di scena.

Oggi, domenica 28 giugno, si terrà la settima ed ultima giornata dei tabelloni principali dei Campionati Italiani 2020 di tennis. Sarà possibile seguire la finale femminile in diretta tv (simulcast) su Sky Sport Arena (canale 204) e SuperTennis, oltre che in streaming su Sky Go e su sito e social della tv federale.

PAOLINI-TREVISAN PROGRAMMA FINALE FEMMINILE

CAMPO CENTRALE

Sessione pomeridiana – Dalle ore 13.00

Jasmine Paolini (1)-Martina Trevisan (2)

DIRETTA TV – Sky Sport Arena e SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go e sito e Pagina Facebook di SuperTennis

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Marta Magni – MEF