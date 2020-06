Tennis, Campionati Italiani 2020: programma 26 giugno, orari, tv. Calendario partite

I Campionati Italiani Assoluti si avviano alla giornata dei quarti di finale, che si preannuncia piuttosto lunga anche perché, come di consueto, parte davvero presto al mattino e propone la competizione ormai su due soli campi, anche se in maggior misura sull’uno rispetto all’altro.

In particolare, ad aprire sono le donne, con Nuria Brancaccio che, dopo un bel cammino, sfida Martina Trevisan, favorita per un posto in semifinale, così come lo è Elisabetta Cocciaretto contro Nicole Fossa Huergo. Da osservare con particolare attenzione il match tra Camilla Rosatello e Lucia Bronzetti, pieno di tante possibili sfaccettature che potrebbero renderlo uno degli incontri più godibili del giorno. Infine, Jasmine Paolini, la prima favorita del tabellone, sfida Stefania Rubini con tutti i favori del pronostico rispetto all’emiliana, che lo scorso anno con due finali nei tornei da 25.000 dollari ha reso più importante la propria estate. Tra gli uomini, invece, è grandissima l’attesa per Sonego-Musetti, che forse non è una finale anticipata, ma di sicuro offre tanti spunti nella visione dei due Lorenzo l’uno contro l’altro. Interessante anche la sfida tra Andrea Arnaboldi e Federico Gaio, due che dell’esperienza fanno un vanto, mentre Gian Marco Moroni deve stare particolarmente attento all’ottima condizione di Andrea Vavassori. Stesso discorso per Lorenzo Giustino, che ha di fronte la favola del torneo, quella di Giovanni Fonio, arrivato sin qui partendo dalle qualificazioni.

I Campionati Italiani Assoluti 2020 a Todi continuano oggi con i quarti di finale. I match sul Centrale si possono seguire in simulcast su Sky Sport Arena (canale 204) e SuperTennis, mentre i match sul Grandstand sono visibili in streaming sulla pagina Facebook di Supertennis. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del quarto Sonego-Musetti.

Campo Centrale (dalle ore 10:00)

Brancaccio-Trevisan (F)

A. Arnaboldi-Gaio (M)

Moroni-Vavassori (M)

Dalle ore 14:45

Sonego-Musetti (M)

Paolini-Rubini (F)

Giustino-Fonio (M)

Grandstand (dalle ore 11:00)

Fossa Huergo-Cocciaretto (F)

Rosatello-Bronzetti (F) – non prima delle ore 13:00

