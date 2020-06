Tennis, Campionati Italiani 2020: programma 22 giugno, orari, tv. Calendario partite

Oggi, 22 giugno (a partire dalle ore 10.00), prenderà il via il tabellone principale maschile dei Campionati italiani di tennis e continuerà quello delle qualificazioni (maschile e femminile). Una competizione voluta dalla Federtennis e facente parte del mini-circuito del MEF Tour che vedrà andare in scena tanti match in territorio italiano. In questa settimana, quindi, saranno gli Assoluti a monopolizzare l’attenzione, volendo dare l’opportunità ai tennisti del Bel Paese di cimentarsi in campo dopo lo stop per la pandemia.

Saranno due i tabelloni. Quello maschile è composto da 32 giocatori. La testa di serie n.1 è Lorenzo Sonego. A contendergli il titolo ci saranno Federico Gaio, Thomas Fabbiano, Lorenzo Giustino e Roberto Marcora. Occhio però a Lorenzo Musetti, una dei talenti più noti del nostro tennis, che si presenta a Todi convinto di poter dire la sua. Vista le assenze di Fabio Fognini (operato a entrambe le caviglie) di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner, che hanno scelto di seguire un altro percorso, sarà Sonego il favorito per il successo finale, vista anche la classifica e l’essersi messo alle spalle il problema al polso. In campo femminile, le ragazze del main draw scenderanno in campo da mercoledì 24 giugno e quest’oggi si proseguirà, come detto, con le “quali”. Osservate speciali della manifestazione saranno Jasmine Paolini, 95 del mondo e figura di riferimento della squadra di Fed Cup, oltre a Martina Trevisan e a Elisabetta Cocciaretto. Da guardare con curiosità le giovani, tra cui Matilde Paoletti, Eleonora Alvisi e Melania Delai.

IL TABELLONE PRINCIPALE MASCHILE E FEMMINILE

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS 2020 (22 GIUGNO)

Oggi, 22 giugno (a partire dalle ore 10.00), prenderà il via il tabellone principale maschile dei Campionati italiani di tennis e continuerà quello delle qualificazioni sul versante femminile. La diretta televisiva del tabellone principale maschile sarà curata IN CHIARO da SuperTennis (canale 224 della piattaforma Sky) e a pagamento da Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), live streaming sul sito di SuperTennis, su Sky Go e su Now TV (per gli abbonati). Per quanto riguarda le qualificazioni femminili, vi sarà la trasmissione in streaming sulla pagina Facebook di SuperTenni. Di seguito il programma:

CAMPO CENTRALE

Ore 10:00 – Giustino vs Bonadio

A seguire – Maestrelli vs Bega

A seguire – Ornago vs J.Berrettini

Non prima delle ore 14:45 – Vanni vs Arnaboldi

A seguire – Musetti vs Cobolli

A seguire – Balzerani vs Moroni

GRANDSTAND

Incontri di qualificazione maschile e femminile

CAMPO 1

Incontri di qualificazione maschile e femminile

