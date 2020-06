LIVE Musetti-Cobolli, Campionati Italiani tennis in DIRETTA: grande attesa per il giovane classe 2002

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:20 In questo momento sul Campo Centrale sono impegnati Jacopo Berrettini e Fabrizio Ornago, che hanno iniziato il loro incontro da poco. A seguire sarà la volta di Luca Vanni e Andrea Arnaboldi e solo dopo toccherà a Musetti e Cobolli. Probabile dunque che si inizi anche più tardi delle 18.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, incontro valevole per il primo turno dei Campionati Italiani Assoluti di tennis, in programma a Todi, in provincia di Perugia. Il torneo si disputerà a porte aperte e diventerà dunque il primo evento sportivo nel Belpaese con la possibilità di godere della presenza del pubblico sugli spalti.

Il favorito per la vittoria finale è sicuramente Lorenzo Sonego (numero 1 del tabellone), viste le illustri assenze di Fabio Fognini (operato a entrambe le caviglie), Matteo Berrettini e Jannik Sinner, ma il rientro in azione dopo tanta inattività potrebbe regalare grosse sorprese.

Tra i più attesi ovviamente figura Musetti: il classe 2002 rappresenta uno dei capisaldi del futuro del tennis italiano e i prossimi mesi potrebbero essere molto importanti per la sua crescita a livello tecnico e mentale. Per il nativo di Carrara l’esordio non è sulla carta difficile, con di fronte Flavio Cobolli, numero 933 della classifica mondiale e coetaneo di Musetti.

Il match si svolgerà subito dopo quello tra Luca Vanni e Andrea Arnaboldi, il quale prenderà il via non prima delle ore 14:45. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale, in modo da non farvi perdere davvero nulla. Buon divertimento!

