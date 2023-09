Probabili formazioni Inter-Sassuolo: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Inter-Sassuolo chiuderà il piano dei match di quest’oggi per la sesta giornata di Serie A. L’arbitro della sfida sarà il signor Luca Massimi di Termoli, con Rossi e Del Giudici come assistenti. Il quarto ufficiale sarà invece Di Bello, mentre la coppia al Var sarà composta da Abbattista e Guida.

Massimi è un nome che si sta facendo largo nel panorama nazionale, con 29 gettoni di presenza in massima serie. Il suo debutto risale al 24 febbraio 2019 in Sampdoria-Cagliari, per lui sarà il terzo match stagionale dopo Empoli-Verona 0-1 e Lecce-Salernitana 2-0. Inter che ha vinto l’unico precedente, un netto 3-0 lo scorso anno con la Sampdoria, un successo ed un pari invece per i neroverdi.

Nerazzurri che non avranno Arnautovic a disposizione, infortunatosi contro l’Empoli e che resterà fuori quasi due mesi. Sanchez scalda dunque i motori per far rifiatare uno tra Thuram e Lautaro in avanti. Barella e Dumfries tornano titolari, costante ballottaggio tra Mkhitaryan e Frattesi con il secondo che potrebbe essere confermato in mezzo al campo. Pavard potrebbe sedersi nuovamente in panchina con Darmian in campo.

In casa Sassuolo potrebbe esserci una opportunità per Viti in mezzo alla difesa al posto di Ruan, mentre sembra quasi fatta per il ritorno di Consigli tra i pali dopo la lussazione al mignolo patita negli scorsi giorni. Confermatissima la formazione dalla mediana in su.

INTER-SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi

Indisponibili: Arnautovic, Sensi

Squalificati: –

Ballottaggi: Darmian-Pavard 55%-45%, Acerbi-De Vrij 55%-45%, Frattesi-Mkhitaryan 51%-49%

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Matheus Enrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Indisponibili: Alvarez, Consigli

Squalificati: –

Ballottaggi: Bajrami-Thorsvedt 60%-40%, Ruan-Viti 60%-40%, Cragno-Consigli 51%-49%

Foto: LaPresse