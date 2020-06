Calcio, Serie A 2020: l’Inter passa in rimonta per 1-2 a Parma nel posticipo della 28ma giornata

Il campionato della Serie A di calcio ha visto concludersi la 28ma giornata. Il match delle ore 21.45, quello tra Parma ed Inter, si è concluso con la vittoria degli ospiti col punteggio di 1-2. Padroni di casa avanti con Gervinho al quarto d’ora, nella ripresa pareggio di de Vrij al minuto 84 e gol del successo di Bastoni al minuto 87.

Nel primo tempo Gervinho spreca al 14′ dall’interno dell’area di rigore, ma in pratica fa le prove generali del gol, che arriva un minuto dopo, quando un gran lancio di Kucka mette il compagno in ottima posizione per siglare l’1-0. Al 20′ Maresca, consultato il VAR, non concede un rigore all’Inter. Sono queste le uniche emozioni della prima frazione.

Nella ripresa al 59′ Gervinho spreca da buona posizione, poi nel finale esce l’Inter: al 79′ Lukaku sfiora il pari, un minuto dopo Sanchez impegna Sepe. Il fortino del Parma crolla negli ultimi minuti: all’84’ de Vrij firma il pari sugli sviluppi di un corner, poi al minuto 87 arriva il gol del successo di Bastoni, smarcatosi perfettamente per colpire di testa su cross di Moses.

Foto: LaPresse