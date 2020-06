LIVE Torino-Udinese 1-0, Serie A in DIRETTA: i granata tornano a vincere grazie al gol di Belotti e alle parate di Sirigu. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI TORINO-UDINESE

Loading...

Loading...

VIDEO TORINO-UDINESE 1-0: HIGHLIGHTS, GOL E SINTESI

Grazie per esser rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con le news, le cronache e gli approfondimenti di OA Sport.

Le pagelle del match:

Torino (3-4-1-2): Sirigu 7.5; Izzo 6.5, N’Koulou 6.5, Bremer 6; De Silvestri 6, Rincon 6, Meitè 6, Berenguer 6; Edera 6 (dal 65′ Ola Aina 6); Zaza 5.5 (dal 75′ Lukic sv), Belotti 6.5

Udinese (3-5-2): Musso 6; De Maio 5.5 (dal 75′ Becao sv), Nuytinck 5.5, Samir 5.5 (dal 75′ Teodorczyk sv); Stryger Larsen 6, De Paul 5, Mandragora 5.5 (dal 54′ Jajalo 5.5), Fofana 6, Sema 6; Okaka 6, Nestorovski 5 (dal 55′ Lasagna 5.5)



A decidere la sfida è la rete di Andrea Belotti e le parate di Salvatore Sirigu, a dispetto di un’Udinese che avrebbe meritato il pari.

90+5′ FINISCE QUI: TORINO 1-0 UDINESE. Tre punti fondamentali per i granata che tornano al successo dopo una lunga serie negativa.

90+4′ Altro angolo…mischia…De Paul rimette dentro…SIRIGU ANCORA LUI: è decisivo in uscita andando anche a subire fallo.

90+4′ Anche Musso in attacco, palla per lui: il portiere non riesce però a concludere verso lo specchio difeso dal collega.

90+4′ Angolo per i friulani. Ola Aina ha anticipato Teodorczyk.

90+3′ Nuova chance per l’Udinese, dopo che Belotti non è riuscito a perdere tempo alla bandierina.

90’+2 De Paul crossa da destra…Sirigu la blocca aspettando la palla nel posto giusto.

90′ Sono 5 i minuti di recupero.

90′ Si attende di conoscere l’entità del recupero.

88′ MUSSO, SI ESALTA SU BELOTTI! Si scatena negli spazi il capitano del Torino, ma il portiere avversario gli dice di no.

86′ Berenguer la mette in mezzo, Belotti stacca ma non riesce a indirizzare verso la porta.

85′ Sviluppo infinito da corner. Izzo riesce a gestire la palla fuori dall’area di rigore affrontando Stryger Larsen e De Paul, con quest’ultimo che lo stende e viene ammonito.

84′ Belotti, lo scatto del capitano: allunga su Nuytinck, costringe Becao a uscire in copertura e a concedere l’angolo.

82′ Mischia…Fofana…respinto. Si salva il Torino. Longo chiede ai suoi di allontanare e risalire il campo.

82′ Ola Aina prova ad alleggerire con un colpo di testa verso Sirigu, ma sbaglia. Corner per gli ospiti.

81′ Ripartenza ficcante del Torino: Berenguer va dentro per Belotti, ma Musso in uscita intercetta cancellando tutte le intenzioni del numero 9 granata.

79′ I giocatori approfittano di una pausa creatasi quasi per caso, a causa di un infortunio non grave occorso a Rincon, per dissetarsi.

77′ Facciamo ordine a livello tattico. Il Torino ora è in campo col 3-5-1-1, mentre l’Udinese con un 3-4-3 molto offensivo.

75′ Fuori Zaza, dentro Lukic: altro avvicendamento per mister Longo.

Fra gli ospiti invece vanno fuori De Maio e Samir: al loro posto Becao e Teodorczyk.

74′ Gran tiro di Samir, che però viene deviato e messo fuori da Okaka. Sfortunata l’Udinese in questo caso.

73′ De Paul prova a incunearsi nella difesa rivale, ma va a sbattere contro un muro chiamato N’Koulou.

72′ Attivissimo ma poco preciso De Maio. Colpo di testa a lato del centrale bianconero.

71′ Izzo chiude in corner respingendo con l’addome: pallonata forte, il difensore si ferma a terra a respirare.

70′ Berenguer, palla dentro per Zaza: i due non si intendono e gli ospiti tornano a premere.

69′ Palla dentro, ma è ancora De Maio a finire in fuorigioco.

68′ Izzo scalcia Okaka da dietro. Punizione sui trenta metri per l’Udinese.

66′ Ora è Berenguer a ricoprire il ruolo da trequartista, con Ola Aina sistematosi a destra.

65′ Primo cambio nel Toro: fuori Edera, dentro Ola Aina.

64′ Nuytinck non riesce a impattare.

64′ Altra incertezza di Sirigu coi piedi, angolo regalato.

63′ Capovolgimento di fronte: Belotti rientra per andare sul destro, fa partire un cross, che però non arriva a destinazione perdendosi sul fondo.

62′ Altro mini assedio friulano, ma De Maio viene pescato in fuorigioco sul traversone di Stryger Larsen.

60′ Scocca l’ora di gioco.

58′ Corner per l’Udinese. Mette fuori la difesa granata.

56′ Fallo di Okaka su Izzo. Il bomber frana addosso al difensore.

54′ C’è il cambio: fuori Mandragora, dentro Jajalo. A seguito di questa sostituzione registriamo anche quella fra Nestorovski e Lasagna, con l’italiano in campo per cercare il gol.

52′ Intanto è a terra un dolorante Mandragora: il centrocampista azzurro si è fatto male da solo mettendo male il ginocchio a terra nel tentativo di fermare Meitè. Il centrocampista, sofferente, è costretto a uscire sorretto dallo staff sanitario.

51′ Okaka ribatte il rinvio di Sirigu. La palla si perde sul fondo, ma quanto ha rischiato il portiere dei padroni di casa.

50′ Berenguer cerca il suo opposto De Silvestri: il servizio è impreciso.

49′ Belotti subisce fallo da De Paul. Ripartenza Toro.

47′ Due minuti di attacchi degli ospiti, ma con poca precisione.

COMINCIA LA RIPRESA! PALLA ALL’UDINESE.

Sfrutta l’unica vera occasione del suo primo tempo il Torino (con Belott), per chiudere in vantaggio una frazione che ha visto Sirigu distinguersi come il migliore in campo: eccellenti gli interventi del numero uno sardo, prima su Fofana e poi su De Maio.

45+3′ FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: TORINO 1-0 UDINESE.

45’+2 Si entra nell’ultimo minuto prima del riposo.

45′ Saranno 3 i minuti di recupero.

45′ Bello strappo in velocità di Sema, che al momento del tiro spedisce a lato.

45′ Si attende di conoscere l’entità del recupero.

43′ Intanto scontro terribile nel centro dell’area granata fra Samir e Izzo: tutti e due a terra. Ora si rialzano, sembrano in grado di continuare.

42′ ALTRO MIRACOLO DI SIRIGU! L’estremo difensore respinge un colpo di testa da distanza ravvicinata, e a botta sicura, di De Maio.

42′ Nuovo corner. Berenguer – appostato – mette fuori il cross.

41′ Altra entrata brutta di N’Koulou su Okaka, altro fallo. Questa volta in posizione più invitante per l’Udinese.

39′ Ammonito Edera intanto per non aver rispettato la distanza di gioco a seguito di un fallo di N’Koulou su Okaka.

38′ Ripartenza Toro: Belotti vince il corpo a corpo con Samir, che lo ferma con le cattive.

37′ Altro giro dalla bandierina per l’Udinese. Zaza mette fuori.

35′ Ripartenza dei piemontesi, ma anche De Silvestri fa partire un cross che finisce docile fra le mani del portiere avversario.

34′ De Maio, sale in attacco, prova il cross: Sirigu va in presa sicura.

32′ Si riparte con la palla fra le mani di Musso, nonostante le perplessità dell’attaccante granata, convinto di non aver fatto nulla.

30′ GOL ANNULLATO A EDERA! Il trequartista aveva messo la palla alle spalle di Musso, ma il direttore di gara ha ritenuto di non convalidare l’azione per un fallo di Zaza su Nuytinck, che poi è andato a colpire Samir. Restano dei dubbi.

29′ Sgroppata di De Silvestri, Mandragora chiude in scivolata.

27′ Serie di angoli per i bianconeri. Sema prova il tiro-cross: palla sul fondo.

26′ MIRACOLO DI SIRIGU! Lunga azione sugli sviluppi del corner, che porta Fofafa a colpire al volo da fuori: botta fortissima, l’estremo difensore si tuffa mettendo in angolo.

25′ Tiro di De Paul, deviato. Altro angolo per i friulani.

24′ Respirano i padroni di casa: Zaza ha preso un buon fallo subendo la carica di Samir.

22′ In campo c’è un po’ di confusione a seguito di qualche contrasto duro. Ora si riparte con un’altra azione pericolosa da parte dell’Udinese chiusa dal sin ora impeccabile N’Koulou.

20′ Spingono ora gli ospiti. Okaka va dentro con la serpentina: N’Koulou gli sbarra la strada.

18′ Si riparte. Bruttissimo fallo di Meitè su Nestorovski: l’arbitro lo ammonisce.

16 BELOOOOOOTTI, PROPRIO LUI! TORINO 1-0 UDINESE: il capitano rientrando in campo sfrutta al meglio l’assist di Edera per freddare un non ineccepibile Musso.

16′ Nel frattempo è rimasto a terra Belotti, dopo un contrasto con Mandragora: il capitano del Toro esce per farsi medicare. Sembra tutto ok.

14′ PALO DI STRYGER LARSEN! Grande inserimento del danese che uncina la palla nell’area piccola battendo direttamente verso la rete. La sua conclusione sbatte sul legno, a Sirigu battuto.

12′ Libera facilmente Rincon, poi sul controcross la palla finisce in fallo di fondo.

11′ Primo angolo della partita: lo conquista l’Udinese.

11′ Tanta intensità, ma per ora poca precisione: latitato le emozioni a Torino.

9′ Mandragora cerca Sema, in proiezione offensiva. Il lancio del centrocampista si perde sul fondo.

7′ Okaka detta continuamente il passaggio in profondità ai compagni, ma per ora la retroguardia granata fa buona guardia.

5′ Ripartenza del Torino sull’asse Berenguer-Belotti: traversone basso in mezzo, Sema allontana evitando l’angolo.

3′ Cross di Stryger Larsen velenosissimo: Nestorovski non riesce a trovare il tempo giusto per colpire da posizione favorevole.

1′ Buon ritmo in avvio: ora è l’Udinese a muovere la palla.

SI COMINCIA! E’ IL TORINO A MUOVERE IL PRIMO PALLONE.

h 21.43 Belotti e De Paul vanno al sorteggio.

h 21.40 Inizia il “cerimoniale” d’ingresso in campo, secondo le norme stabilite dopo la ripartenza.

h 21.35 Le squadre rientrano negli spogliatoi per indossare le divise di gioco e ricevere le ultime indicazioni dagli allenatori.

h 21.30 E’ una sfida anche fra due degli migliori estremi difensori del campionato, per rendimento: da una parte Sirigu, dall’altra l’argentino Musso.

h 21.25 Venti minuti all’inizio del match.

h 21.20 Appaiate in classifica a quota 28 punti entrambe saranno determinate nel tornare a vincere.

h 21.15 Belotti-Zaza contro Okaka-Nestorovsky: quale delle due coppie gol risolverà la contesta?

h 21.10 Squadre in campo per il riscaldamento allo stadio Grande Torino.

h 21.00 Arrivano le formazioni ufficiali del match

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meitè, Berenguer; Edera; Zaza, Belotti

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski

Un saluto cari amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Udinnese, match valido per il ventisettesimo turno del Campionato Italiano di Serie A 2019-2020. La partita, che si giocherà in uno Stadio Olimpico Grande Torino ovviamente chiuso al pubblico, prenderà il via alle 21:45

Da una parte i padroni di casa “Granata” allenati da Moreno Logno, che nel recupero della ventiseiesima giornata contro il Parma non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 (fallendo anche un calcio di rigore con capitan Belotti), dall’altra i bianconeri guidati da Luca Gotti che tornano in campo dopo più tre mesi d’inattività dall’ultima gara ufficiale: lo 0-0 contro la Fiorentina.

Una cosa è certa, nessuno vorrà perdere punti: nè i piemontesi nè i friulani, anche perchè tutte e due le compagini occupano la quattordicesima posizione con 28 punti e tre sole lunghezze di vantaggio dal Lecce, che ieri ha perso 4-1 col Milan.

La sfida tra Torino e Udinese, valida per il 27° turno di Serie A, comincerà alle ore 21.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un istante della Serie A!

michele.giovagnoli@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse