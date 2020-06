LIVE Tennis, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: risultati 23 giugno. Vavassori e Darderi al secondo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CAMPIONATI ITALIANI TENNIS 2020

CAMPO CENTRALE

Ore 10.00 – Vavassori b. Forti 3-6 6-4 10-4

A seguire – Dalla Valle vs Passaro

A seguire – Rondoni vs Gaio

Non prima delle 14:45 – Gigante vs Fabbiano

A seguire – Sonego vs Pellegrino

A seguire – Nardi vs F. Arnaboldi

GRANDSTAND

Ore 10.00 – Darderi b. Ricca 1-6 7-6 (3) 10-5

A seguire – Capecchi vs A. Arnaboldi

A seguire – Marcora vs Fonio

Non prima delle 14.00 – Brancaccio vs Arnaldi

A seguire – Bortolotti vs Giacomini

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri dei Campionati Italiani di tennis 2020. Sulla terra rossa di Todi tanti match interessanti, con giocatori che vorranno farsi largo per ritrovare le giuste sensazioni dopo la pausa per la pandemia.

Sul Campo Centrale fari puntati su Lorenzo Sonego, grande favorito della vigilia. Il tennista piemontese, reduce da alcuni problemi fisici che ne hanno minato non poco le prestazioni prima dello stop per la pandemia (problemi al polso), sembra aver recuperato e quindi il match di quest’oggi contro Pellegrino rappresenta un banco di prova importante per lui. Attese anche per Thomas Fabbiano che se la vedrà con Gigante, giocatore proveniente dalle qualificazioni. Sul Grandstand, senza dubbio, la sfida più equilibrata sarà quella tra Marcora e Fonio, ma attenzione alla chiosa sul Centrale, ovvero la sfida tra il giovanissimo Nardi, di cui tanti parlano, e Federico Arnaboldi (qualificato). Sul campo n.1 saranno “le quali” femminili a farla da padrone.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri dei Campionati Italiani di tennis 2020. Cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento!

