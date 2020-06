Tennis, Campionati Italiani 2020: i risultati delle semifinali delle qualificazioni femminili. Giovine e Di Sarra in finale

Definito il quadro delle giocatrici che hanno staccato il biglietto per le finali del tabellone femminile delle qualificazioni dei Campionati Italiani di tennis a Todi. Quattro i match andati in scena quest’oggi, con le tenniste che hanno espresso il loro miglior gioco sulla terra rossa umbra per conquistare il pass.

Nel primo match vittoria di Nicole Fossa, che ha regolato in due set (7-5 6-3) Aurora Zantedeschi. Un successo di grinta e determinazione per Fossa che se la vedrà nell’atto conclusivo contro la testa di serie n.2 del tabellone, ovvero Claudia Giovine: la n.472 del ranking ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-3 Denise Valente, gestendo in lungo e in largo il confronto. Altrettanto convincente il successo della n.1 del seeding delle “quali” Federica Di Sarra: 6-2 6-3 lo score in suo favore contro Sara Gambogi. Di Sarra troverà, quindi, sulla sua strada nella finale Nuria Brancaccio (n.835 del mondo) che al super tie-break l’ha spuntata contro Anna Turati per 7-5 4-6 12-10.

Foto: FRANCESCO PANUNZIO / Shutterstock.com