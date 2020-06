LIVE Nardi-Federico Arnaboldi, Campionati Italiani tennis in DIRETTA: attesa per la giovane promessa del 2003

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tennis, Campionati Italiani 2020: i risultati del primo turno del tabellone maschile. Promossi Lorenzo Musetti e Moroni–Tennis, Novak Djokovic nell’occhio del ciclone: il serbo criticato per incoerenza da colleghi e tifosi

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Luca Nardi e Federico Arnaboldi, incontro valevole per il primo turno dei Campionati Italiani Assoluti di tennis, in programma a Todi. Esordio per il giovane promettente classe 2003, wild card del torneo umbro mentre Federico Arnaboldi è giunto nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni nel turno decisivo contro Erik Crepaldi battuto con un doppio 6-2.

Il classe 2003 avrà gli occhi addosso nel suo esordio: un 2020 che era cominciato nel migliore dei modi dopo aver vinto il primo torneo Pro, precisamente l’Itf di Sharm El Sheikh lo scorso marzo. L’anno corrente l’ha visto protagonista anche a Bergamo e agli Australian Open juniores venendo eliminato al secondo turno. Il percorso del 17enne continua, soprattutto dopo le esperienze a Sassuolo e Santa Margherita di Pula dove ebbe la meglio su Lorenzo Musetti.

Chi vince sfiderà uno tra Lorenzo Sonego e Andrea Pellegrino che giocheranno nel match prima di loro. Federico Arnaboldi, fratello di Andrea e classe 2000, proverà ad avere la meglio sul n.4 degli italiani in termini juniores. Il n.897 ATP torna in campo dopo l’eliminazione al primo turno di Trento di febbraio: sfida tra due italiani che probabilmente saranno il futuro del nostro tennis.

La sfida tra Luca Nardi e Federico Arnaboldi è in programma come terzo match a partire dalle 14.45 dopo quello tra Matteo Gigante e Thomas Fabbiano e tra Lorenzo Sonego e Andrea Pellegrino in quel di Todi sui campi del Tennis Club 1971. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina su Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter