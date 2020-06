Tennis, Campionati Italiani 2020: i risultati del primo turno del tabellone maschile. Promossi Lorenzo Musetti e Moroni

Due i match di chiusura della prima giornata del tabellone maschile dei Campionati Italiani di tennis a Todi. Sulla terra rossa umbra, detto dei successi di Lorenzo Giustino, di Alessandro Bega e di Jacopo Berrettini, la giornata prevedeva altri tre match per definire il quadro dei qualificati al prossimo round. Forfait di Luca Vanni e Andrea Arnaboldi quindi giocherà domani contro Daniele Capecchi.

Attenzioni dunque tutte per Lorenzo Mussetti. Il giovane tennista tricolore, classe 2002 e tra i più attesi del torneo, ha sofferto contro il coriaceo Flavio Cobolli, soprattutto nel primo parziale. La vittoria al tie-break per 7-3 descrive un po’ i problemi che Cobolli ha saputo creare al n.287 del mondo. Tuttavia in 2 ore di gioco Musetti ha concluso sul 7-6 (4) 6-4, qualificandosi al secondo turno dove incontrerà il vincente della sfida tra Bortolotti e Giacomini (giocatore proveniente dalle qualificazioni). Missione compiuta anche per Gian Marco Moroni (n.234 del ranking), che ha sconfitto per 6-1 6-4 il n.525 ATP Riccardo Balzerani. Moroni attende dunque il vincitore della partita tra Arnaldi (qualificato) e Brancaccio.

Loading...

Loading...

I RISULTATI DELLA SECONDA SESSIONE DELLA PRIMA GIORNATA DEGLI ASSOLUTI DI TENNIS 2020

Musetti b. Cobolli 7-6 (3) 6-4

Moroni b. Balzarani 6-1 6-4

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse