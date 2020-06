LIVE Musetti-Sonego 5-7, 3-6 Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: il toscano lotta ma il n.46 al mondo va in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI MUSETTI-SONEGO 5-7, 3-6

Loading...

Loading...

18.59 Grazie e buon proseguimento di giornata!

18.58 Lorenzo Sonego batte 7-5, 6-3 Lorenzo Musetti! Una grande partita quella ammirata a Todi, con il piemontese che ottiene la semifinale contro uno tra Lorenzo Giustino o Giovanni Fonio. Grande rimonta del n.46 al mondo che nel primo set era sotto di tre giochi per poi risalire nel punteggio e di ritmo, dominando poi con 6 giochi di fila vinti. Il classe 2002 nel finale lotta ma l’esperienza e la tenacia aiutano Sonego che potrà giocarsi la finale domani sui campi del Tennis Club 1971.

FINE SECONDO SET

3-6 BREAK SONEGO E PARTITA CHIUSA! Sonego giunge in semifinale!

30-40 MATCH POINT SONEGO! Grande scambio condotto dal torinese che può chiudere il match.

30-30 Serve&volley vincente di Musetti.

15-30 Musetti prova a spingere ma il diritto è lungo.

15-15 Musetti ci crede e attacca la rete!

0-15 Accelera Sonego che poi chiude lo scambio con la smorzata.

5-3 BREAK MUSETTI! Sonego non riesce a chiudere il match: incredibile a Todi!

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI! Match incredibile…

0-30 Altro errore del torinese: occhio alla ripresa di Musetti.

0-15 Lungo il rovescio di Sonego su un buono scambio di Musetti.

2-5 Musetti prova a prolungare il match: Sonego invece potrà chiuderlo al cambio campo.

40-40 Game in parità: Musetti prova a restare attaccato al match.

40-30 Gran palla corta di Musetti: non ci arriva Sonego.

15-30 Sonego accorcia in risposta e trova il vincente che lo porta a due punti dal match.

15-15 Musetti prova a passare l’avversario: volée che scappa via a Sonego.

5-1 Match ormai deciso in favore di Sonego.

40-30 Buon rovescio diagonale di Musetti che trova per un niente il vincente.

40-15 Rovescio che termina in corridoio per il tennista toscano.

30-15 Servizio e diritto: colpo in rete.

30-0 Buona prima di Sonego.

15-0 Doppio smash vincente di Sonego nonostante la difesa di Musetti.

1-4 Scappa via il diritto di Sonego e Musetti si sblocca dopo 6 giochi.

40-30 Buona prima del toscano.

30-30 Demi-volée deliziosa di Musetti che piazza il vincente.

0-30 Nuovo passante di rovescio di Sonego.

0-15 Musetti attacca ma il nastro favorisce il passante di Sonego.

4-0 Sonego ammazza il set con un diritto controbalzo mortifero dopo l’attacco in back di rovescio di Musetti.

AD-40 Musetti non ci arriva sulla magistrale palla corta di Sonego.

40-40 Musetti scaccia via Sonego, che mandato fuori dal campo, non trova il diritto in recupero.

AD-40 Servizio e diritto a volo vincente di Sonego!

40-40 Regalo di Sonego dal centro del campo: Musetti ci crede ancora.

40-30 Sale ancora a rete Sonego che chiude con lo smash.

30-30 Musetti passa Sonego che sale a rete ma in maniera troppo leggera.

30-15 Servizio e diritto del piemontese.

15-15 Musetti prova a tenere botta ma Sonego sembra impossibile da scalfire.

0-3 BREAK SONEGO! Secondo set in discesa ormai per il torinese.

40-AD BREAK POINT DI SONEGO! Altra chance per il piemontese.

40-40 Si rimette in discussione il game: parità.

40-30 Esagera il talento di Carrara: game apertissimo.

40-15 Servizio e rovescio del classe 2002.

30-15 Gran risposta di Sonego: non ci arriva il toscano.

30-0 Palla corta di Sonego: Musetti ci arriva comodamente e trova il passante.

2-0 Sonego gioca in maniera tranquilla e conferma il break.

40-15 Molto falloso Musetti: rovescio largo.

30-15 Buona prima del torinese.

15-0 Servizio e diritto Sonego: attento il torinese.

0-1 BREAK SONEGO! Tre giochi di fila vinti dal piemontese.

0-40 TRE PALLE BREAK SONEGO!

0-30 Altro contropiede di Sonego dal lato del diritto.

0-15 Aggressivo Sonego, che prende in contropiede l’avversario e piazza lo smash.

INIZIO SECONDO SET

18.05 Lorenzo Sonego conclude un gran primo set rimontando sotto 3-0 e mettendo la freccia decisiva nell’11° gioco brekkando Lorenzo Musetti e vincendo il parziale per 7 giochi a 5.

FINE PRIMO SET

7-5 LORENZO SONEGO VINCE IL PRIMO SET! Grande reazione del piemontese.

40-30 SET POINT SONEGO! Musetti prova la palla corta ma Sonego ci arriva e chiude il punto.

30-30 Buono spunto di Musetti che passa il piemontese.

15-15 Buona prima di Sonego.

0-15 Buono spunto di Musetti che manda in crisi Sonego in fase difensiva

5-6 BREAK SONEGO! Musetti perde nuovamente il servizio e il piemontese può chiedere il set.

40-AD Diritto straordinario di Sonego che sale sopra la palla e ottiene la palla break.

40-40 GRANDE PALLA CORTA DI MUSETTI! Palla break annullata.

40-AD PALLA BREAK SONEGO! Il torinese ottiene la chance del 6-5 dopo il rovescio fuori di Musetti.

40-40 Grande angolo di Sonego: Musetti prova il recupero disperato ma esce in corridoio.

40-30 Larga di pochi centimetri la soluzione di diritto di Sonego.

30-30 Gran punto di Sonego che trova l’incrocio delle righe impostando lo scambio.

30-15 Sonego fatica a “remare” sullo scambio condotto da Musetti.

15-15 Buona prima del toscano.

0-15 Lungo il diritto di Musetti: adesso è il toscano ad avere problemi di natura tattica.

5-5 Sonego chiude con lo smash e prolunga il primo parziale.

40-15 Scappa il rovescio del classe 2002 durante lo scambio.

30-15 Lungo il diritto di Musetti in fase difensiva.

0-15 CHE PASSANTE DI MUSETTI! Rovescio diagonale dopo il diritto “morbido” in attacco di Sonego.

5-4 Si carica Musetti! Gran rimonta del game e set aperto.

40-30 Terzo punto di fila di Musetti! Rovescio indietreggiando piazzato sulla riga.

30-30 Gran rovescio della testa di serie n.8.

15-30 Grandissimo scambio condotto da Sonego ma alla fine ne esce vincitore Musetti.

0-30 Altro errore del toscano: Sonego prova a prendere il largo.

0-15 Un po’ calato Lorenzo Musetti: altro errore in fase di impostazione.

4-4 Sonego riporta in parità il punteggio: partita riaperta.

AD-40 Ancora schema vincente di Sonego.

40-40 Sonego piazza il servizio e diritto vincente.

30-40 BREAK DI MUSETTI! Il toscano trova la palla corta vincente irraggiungibile.

30-30 Il nastro di Sonego agevola il rovescio diagonale di Musetti: grande punto del toscano.

15-15 Servizio e diritto di Sonego.

0-15 Servizio di Sonego e diritto in risposta di Musetti.

4-3 BREAK SONEGO! Controbreak del piemontese e set riaperto.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! Dal nulla il piemontese ottiene una chance per risalire nel punteggio.

30-30 Sonego trova il vincente lungolinea.

30-15 Prova ancora a spingere il toscano ma il diritto è lungo.

30-0 Servizio e diritto di Musetti.

2-4 Sonego prova un sussulto e resta attaccato al match.

40-30 Ace di Sonego.

30-0 Servizio e diritto del torinese.

15-30 Errore del torinese in fase di sviluppo dal centro del campo.

15-15 Sonego troppo sulla difensiva: Musetti domina con il suo gioco offensivo.

4-1 Partita sin qui dominata da Musetti soprattutto per problemi nel gioco di Sonego.

40-15 Diritto lungo di Sonego: tanti errori del torinese senza neanche imbastire lo scambio.

15-15 Servizio e diritto in rete del classe 2002.

15-0 Palla corta di Musetti: Sonego arriva in ritardo.

1-3 Arriva il primo sussulto del piemontese.

40-0 Servizio e diritto del n.46 al mondo.

30-0 Servizio buono del piemontese.

15-0 Buona prima di Sonego.

3-0 Inizio pazzesco di Musetti: break confermato a servizio zero.

40-0 Buona prima del toscano.

30-0 Servizio e diritto di Musetti.

0-2 BREAK MUSETTI! Doppio fallo di Sonego: sorpresa a Todi.

15-40 Due palle break per Musetti: ennesimo errore del torinese.

15-30 Altro errore di Sonego: servizio e diritto lungo. Inizio molto falloso.

15-15 Smorzata di Sonego: in rete e molto prevedibile.

15-0 Ace di Sonego.

1-0 Inizio incoraggiante di Musetti.

40-15 Attacca la rete Musetti: punto vincente.

30-15 Servizio e diritto del toscano: palla di poco fuori.

30-0 Lunga la risposta del torinese.

15-0 Lungo il diritto in recupero di Sonego.

0-0 Si parte! Batte Musetti a Todi.

INIZIO PRIMO SET

17.01 Lorenzo Musetti invece arriva a questa sfida da imbattuto. Il classe 2002 ha battuto all’esordio la wild card Flavio Cobolli per 7-6 6-4 per poi dare seguito alla vittoria contro Marco Bortolotti con un doppio 6-4.

16.59 Lorenzo Sonego è giunto sin qui dopo aver battuto con non pochi problemi Andrea Pellegrino per poi battere in due set Federico Arnaboldi.

16.57 Primo confronto tra i due: chi vincerà giocherà il penultimo atto contro Lorenzo Giustino o Giovanni Fonio. Si gioca sul Centrale come primo match della sessione pomeridiana: chi la spunterà?

16.55 Pronto il riscaldamento tra il n.1 del seeding, attualmente 46° al mondo, e la stellina che ha vinto gli Australian Open juniores.

16.53 Tra poco scenderanno in campo i due tennisti più attesi di giornata: Lorenzo Sonego contro Lorenzo Musetti, una sorta di finale anticipata.

16.51 Brutta giornata per Jimbo che si vede annullare ben 5 chance per chiudere la partita: il tennista di Roma esce proprio come avvenuto stamattina per Federico Gaio uscito dopo aver vinto il secondo set per 6-1 ma perdendo 7-6 11-9 gli altri due parziali.

16.49 Finisce qui la sfida tra Gian Marco Moroni e Andrea Vavassori: il n. 303 al mondo vince 5-7 6-2 14-12 e ottiene la semifinale contro Andrea Arnaboldi.

16.17 Si va sulla parità nel torneo del Centrale tra Gian Marco Moroni e Andrea Vavassori: quest’ultimo ha vinto il secondo set per 6 giochi a 2. Si deciderà al super tie-break.

15.24 Gian Marco Moroni vince il primo parziale per 7 giochi a 5 in un set molto combattuto: non basta la voglia di vincere di Andrea Vavassori. L’inizio della sfida tra Musetti e Sonego slitta ancora.

14.26 Continueremo a farvi compagnia con diversi aggiornamenti in attesa della sfida tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti: al momento dovrebbero giocare verso le 15.30.

14.24 Nel match precedente del Centrale, Andrea Arnaboldi ha avuto la meglio su Federico Gaio per 7-6 1-6 11-9.

14.23 L’inizio del match è in programma alle ore 14.45 per la sessione pomeridiana. Probabilmente ci sarà un ritardo considerando che è appena iniziata la sfida tra Gian Marco Moroni e Andrea Vavassori.

14.22 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, incontro valevole per i quarti di finale dei Campionati Italiani Assoluti di tennis, in programma a Todi.

Tennis, Lorenzo Sonego va ai quarti dei Campionati Italiani 2020. Liquidato Federico Arnaboldi–Tennis, Campionati Italiani 2020: Sonego e Musetti volano ai quarti. Eliminato Fabbiano

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, incontro valevole per i quarti di finale dei Campionati Italiani Assoluti di tennis, in programma a Todi. Sfida tra la testa di serie n.1 e n.8 del torneo: una sorta di finale anticipata che porterà il vincente a giocare il penultimo atto contro Lorenzo Giustino o Giovanni Fonio. Si gioca sul Centrale come primo match della sessione pomeridiana: chi la spunterà?

Lorenzo Sonego ha esordito nel secondo giorno del torneo nazionale dopo i match prolungatosi durante la prima giornata: il talento torinese non ha avuto un esordio facile contro Andrea Pellegrino, spuntandola al terzo set per 11-9 dopo aver vinto il primo set al tie-break e perso 6-2 il secondo. Il n.46 al mondo però si è rifatto subito contro Federico Arnaboldi, che aveva vinto al primo turno contro la promessa 2003 Luca Nardi, vincendo per 6-3 6-2

Nel primo confronto di sempre, Lorenzo Musetti arriva in maniera convincente: nessun set perso nei primi due tornei alla prima apparizione in Umbria. Il classe 2002 ha battuto all’esordio la wild card Flavio Cobolli per 7-6 6-4 per poi dare seguito alla vittoria contro Marco Bortolotti con un doppio 6-4: grazie a questo successo, il n.287 al mondo proverà a battere il favorito del torneo per continuare a crescere e riprendere il percorso di maturità cominciato a inizio 2020.

La sfida tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti è in programma come primo match a partire dalle 14.45 in quel di Todi sui campi del Tennis Club 1971. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina su Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marta Magni/MEF