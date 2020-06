LIVE Celta Vigo-Barcellona, Liga in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Celta Vigo-Barcellona

Loading...

Loading...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Celta Vigo-Barcellona match della Liga 2019-20, serve la vittoria al Barcellona per continuare la sfida a distanza contro il Real Madrid per conseguire il titolo di campione di Spagna.

Setién punterà sul consueto 4-3-3 nel quale Lenglet e Piqué andrebbero a formare il duo centrale nel centro del reparto di difesa, con Semedo e Jordi Alba chiamati a presidiare gli esterni. In mediana, con Busquets fuori per squalifica e De Jong infortunato, rendono titolari Vidal, Rakitic e a uno tra Riqui Puig e Arthur: dopo aver dato il proprio sì alla Juventus il brasiliano potrebbe essere comunque titolare dalle parole del tecnico, che ha parlato di lui alla vigilia del match. In avanti Messi, Suarez e Griezmann dovrebbero comporre il consueto tridente offensivo, ma ci sono anche Braithwaite ed Ansu Fati che scalpitano dopo la prestazione non esaltante del nazionale francese.

Óscar Garcia potrebbe disegnare la squadra con un 3-4-2-1 più difensivo inserendo Aidoo dall’inizio in una linea difensiva davanti a Ruben completata da Murillo e Araujo. A centrocampo, Mallo potrebbe far riposare Kevin a destra, mentre sull’esterno opposto ci sarebbe ancora titolare Olaza, e in mediana sono Yokuslu, Bradaric e Fran Beltran a contendersi due posti da titolari. In avanti Aspas dovrebbe agire da unica punta centrale con Rafinha e Denis Suarez a supporto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Celta Vigo-Barcellona, partita valevole per la Liga 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 17:00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.