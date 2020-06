LIVE Celta Vigo-Barcellona 2-2, Liga in DIRETTA: non basta Suarez, Iago Aspas su punizione sigla il pareggio. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.09 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

Pagelle:

Celta Vigo: Blanco 6, Araujo 5 (Santi Mina 6), Saenz 5.5. Aidoo 7, Vazquez 6.5, Mendez 6.5 (Rafinha 6.5), Yokuslu 7 (Bradaric 6.5). Denis Suarez 5.5, Jacobo 6 (Murillo 6), Iago Aspas 8, Smolov 7 (Nolito 4.5).

Barcellona: Ter Stegen 7, Semedo 6.5, Pique 7, Umtiti 6, Alba 5.5 (Junior Firpo 6), Vidal 5.5, Rakitic 5, Puig 6 (Arthur s.v.), Messi 7, Suarez 7.5 (Griezmann s.v.), Ansu Fati 5.5 (Braithwaite 5).

19.00 Cala il Barcellona nella ripresa subendo i contropiedi del Celta Vigo con un Iago Aspas in forma, nonostante la doppietta di Suarez i catalani non riescono a vincere rischiando pure la beffa nel finale con Nolito che spara su Ter Stegen ad un metro, titolo in bilico per la squadra ospite.

96′ Fine della partita Celta Vigo-Barcellona 2-2.

95′ CLAMOROSO errore di Nolito che riceve palla davanti a Ter Stegen ma non riesce ad angolare il tiro sprecando incredibilmente.

94′ Rakitic ci prova da fuori area, pallone fuori di molto.

92′ Barcellona totalmente avanti, assedio finale.

90′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

88′ Goooooooooooooooooooooooooool, Iago Aspassssssssssssssssssssssssssssssssss, punizione spettacolare di Iago Aspas che lascia di sasso Ter Stegen, Celta Vigo-Barcellona 2-2.

86′ Precedentemente ammonito Braithwaite per proteste.

84′ Dentro Arthur e fuori Riqui Puig nel Barcellona.

82′ Fuori Jacobo e dentro Santi Mina per il Celta Vigo.

80′ Fuori Jordi Alba e Suarez per Griezmann e Junior Firpo per il Barcellona.

78′ MIRACOLO di Ter Stegen su Nolito che liberato da Iago Aspas calcia forte sul primo palo, respinge il portiere.

76′ Momento di Cooling Break per rinfrescarsi.

74′ Messi di punizione pallone alto sopra la traversa.

72′ Fuori Araujo e dentro Murillo per il Celta Vigo

70′ Fuori Smolov, Mendez e Yokuslu per Nolito, Rafael Alcantara e Bradaric per il Celta Vigo.

68′ Si segnala ancora l’assist di Messi per Suarez, l’argentino è totalmente il catalizzatore delle azioni catalane.

66′ Fuori Ansu Fati e dentro Braithwaite per il Barcelloina.

64′ Goooooooooooooooooooooool, Suarezzzzzzzzzzzzzzzzzz, Messi per Saurez che segna da vero centravanti sul secondo palo, Celta Vigo-Barcellona 1-2.

62′ 70% possesso palla per il Barcellona.

60′ Celta Vigo ora si chiude bene, partita che si blocca a centrocampo.

58′ Giallo per Araujo per fallo a centrocampo su Messi.

56′ Barcellona ora che prova a spingere per trovare il vantaggio.

54′ Messi scambia con Suarez che gli ritorna il pallone per il tiro, pallone fuori.

52′ Giallo per Umtiti per fallo a centrocampo su Smolov.

50′ Goooooooooooooooooooooooooooooool, Smolovvvvvvvvvvvvvvvvvvv, verticalizzazione di Iago Aspas per Yokuslu che serve Smolov a porta vuota che non sbaglia, Celta Vigo-Barcellona 1-1.

48′ Semedo prova da fuori area con il sinistro, tentativo da dimenticare.

46′ Inizia il secondo tempo!

17.51 Barcellona che domina il possesso ma lascia anche spazio per i contropiedi, infatti Iago Aspas e Brais Mendez non ne approfittano cogliendo un palo e qualche buona discesa, Messi più volte vicino alla rete.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Fine del primo tempo, Celta Vigo-Barcellona 0-1.

45′ Due minuti di recupero!

43′ Iago Aspas mandato in contropiede perde il tempo e viene rimontato da Vidal, occasione persa.

41′ Già 9 i tiri tentati del Barcellona.

39′ Clamoroso Messi in posizione entrale sbaglia il tiro a giro.

37′ Dominio Barca ora che cerca il raddoppio.

35′ Messi imbuca per Ansu Fati che stoppa e tira ma non trova la porta.

33′ Giallo per Brais Mendez per aver trattenuto Rakitic a centrocampo.

31′ Tiro di Vidal da fuori area che si spegne lontano dai pali.

29′ Cooling Break, breve pausa per dissetarsi.

27′ Semedo cerca in verticale Messi ma l’attaccante argentino scivola e non trova il pallone.

25′ Celta Vigo dopo la rete dello svantaggio sembra essersi svegliato.

23′ PALO! Brais Mendez prende il palo tutto solo davanti al portiere!

21′ Iago Aspas potrebbe subito pareggiare ma Ter Stegen salva tutto.

19′ Goooooooooooooooooooooool, Suarezzzzzzzzzzzzzzzzzzz, Messi sorprende tutti su punizione e serve Suarez che di testa non perdona, Celta Vigo-Barcellona 0-1.

17′ Messi d’esterno per Semedo che non riesce ad arrivare al tiro davanti al portiere.

15′ Brais Mendez per Iago Aspas che di testa non riesce a dare forza da buona posizione.

13′ Giallo per Jordi Alba per una gomitata a centrocampo.

11′ Tiro da fuori area di Puig che finisce però fuori di molto.

9′ Smolov prova il tiro a rientrare ma grazie ad una deviazione di Umtiti la palla finisce fuori.

7′ TRAVERSA! corner perfetto di Messi per Pique che trova la traversa dopo un perfetto colpo di testa.

5′ Partita che parte su ritmi bassi con il Barcellona che controlla naturalmente il gioco.

3′ Ansu Fati scatta sulla sinistra superando due avversari ma non riesce ad arrivare al tiro.

1′ Inizia la partita!

16.57 Squadre che entrano in campo, tra poco si inizia.

16.50 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

16.47 Nel Celta Vigo fuori: Alvarez e Junca.

16.44 Nel Barcellona sono indisponibili: Busquets, Dembele, Sergi Roberto e De Jong.

16.41 Mancano solo venti minuti al fischio d’inizio.

16.38 Anche quattro degli ultimi pareggi negli cinque scontri diretti nella Liga si sono conclusi con il risultato finale di 2-2.

16.35 Quattro degli ultimi cinque pareggi nelle trasferte del Barcellona nella Liga si sono conclusi con un risultato finale di 2-2.

16.32 Statistiche: ci sono stati quattro rigori e due cartellini rossi nell’arco delle ultime cinque partite del Celta Vigo.

16.29

16.26 L’arrivo dei giocatori del Barcellona:

Our masked men have arrived on the scene.

📍 Estadio de Balaídos | Vigo, Spain#CeltaBarça pic.twitter.com/Macqy3SJle — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2020

16.23 Giocatori da tenere d’occhio: Iago Aspas del Celta Vigo ha segnato un gol nel primo tempo in due partite consecutive, ed ha segnato negli ultimi quattro scontri diretti qui disputati. Nel frattempo, Arturo Vidal ha segnato con un colpo di testa in due delle ultime tre trasferte del Barça.

16.20 Tuttavia, la squadra catalana a caccia del titolo non è riuscita a segnare in tre delle sue ultime cinque trasferte (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte) e non ha vinto nessuna delle ultime quattro trasferte qui (1 pareggio, 3 sconfitte). Ha anche subito il gol di apertura nel 60% delle trasferte di campionato finora, anche se ha recuperato punti nella maggior parte di esse (2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte — quando il Barça ha subito il primo gol).

16.17 La vittoria pesantissima del Celta Vigo per ben 6-0 contro l’Alavés nell’ultima partita casalinga è stata la loro terza vittoria nell’arco delle ultime quattro partite casalinghe (3 vittorie, 1 sconfitta), ma l’unica che l’ha visto in vantaggio già alla fine del primo tempo (a fine primo tempo: 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta). Questa è una piccola sorpresa, dato che i padroni di casa erano stati finora più una squadra ‘da secondo tempo’ ed hanno segnato il 56,25% dei loro gol casalinghi dopo il 60° minuto di gioco.

16.14 La vittoria del Barcellona per 1-0 nel turno infrasettimanale (contro l’Athletic Bilbao) ha dato ai ‘Blaugrana’ la loro quinta partita consecutiva senza aver subito gol (4 vittorie, 1 pareggio). Il Barça ha l’attacco più forte del campionato, avendo segnato una media di 2,26 gol a partita, ed è stato in vantaggio già alla fine del primo tempo in due terzi delle vittorie in campionato.

16.11 La straordinaria vittoria per 1-0 nella trasferta contro il Real Sociedad, è stata la sesta volta che il Celta Vigo ha mantenuto la porta inviolata nell’arco delle ultime sette partite ne La Liga (LL). Sei di queste partite hanno visto meno di 1,5 gol e, di conseguenza, la media del Celta Vigo di appena 2,06 gol a partita è una delle più basse del campionato.

16.08 Ecco le formazioni ufficiali:

16.05 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live di Celta Vigo-Barcellona partita molto importante della Liga spagnola.

Orario, probabili formazioni e come vedere Celta Vigo-Barcellona

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Celta Vigo-Barcellona match della Liga 2019-20, serve la vittoria al Barcellona per continuare la sfida a distanza contro il Real Madrid per conseguire il titolo di campione di Spagna.

Setién punterà sul consueto 4-3-3 nel quale Lenglet e Piqué andrebbero a formare il duo centrale nel centro del reparto di difesa, con Semedo e Jordi Alba chiamati a presidiare gli esterni. In mediana, con Busquets fuori per squalifica e De Jong infortunato, rendono titolari Vidal, Rakitic e a uno tra Riqui Puig e Arthur: dopo aver dato il proprio sì alla Juventus il brasiliano potrebbe essere comunque titolare dalle parole del tecnico, che ha parlato di lui alla vigilia del match. In avanti Messi, Suarez e Griezmann dovrebbero comporre il consueto tridente offensivo, ma ci sono anche Braithwaite ed Ansu Fati che scalpitano dopo la prestazione non esaltante del nazionale francese.

Óscar Garcia potrebbe disegnare la squadra con un 3-4-2-1 più difensivo inserendo Aidoo dall’inizio in una linea difensiva davanti a Ruben completata da Murillo e Araujo. A centrocampo, Mallo potrebbe far riposare Kevin a destra, mentre sull’esterno opposto ci sarebbe ancora titolare Olaza, e in mediana sono Yokuslu, Bradaric e Fran Beltran a contendersi due posti da titolari. In avanti Aspas dovrebbe agire da unica punta centrale con Rafinha e Denis Suarez a supporto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Celta Vigo-Barcellona, partita valevole per la Liga 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 17:00. Buon divertimento!

