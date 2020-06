Liga in tv oggi: orari, calendario 30 giugno, streaming, programma DAZN

Ultima spiaggia in vista per il Barcellona nel tentativo di tenere aperta una Liga 2019-2020 ormai saldamente nelle mani del Real Madrid (a +2 sui catalani e con il vantaggio negli scontri diretti). Quest’oggi, martedì 30 giugno, si apre il programma del 33° e sestultimo turno del massimo campionato di calcio spagnolo con tre anticipi molto importanti e significativi. Alle ore 19.30 si disputeranno in contemporanea lo scontro diretto salvezza Maiorca-Celta Vigo (padroni di casa costretti a vincere per accorciare a -5 dalla salvezza) ed il match tra Leganes e Siviglia in cui gli andalusi proveranno a consolidare un piazzamento in zona Champions. I fari saranno però tutti puntati alle ore 22.00 sul Camp Nou di Barcellona per il confronto tra i Blaugrana e l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, potenzialmente decisivo per le sorti della Liga.

Tutte le sfide odierne della Liga 2020 verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di Barcellona-Atletico Madrid con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento della lotta per il titolo in Spagna. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli orari d’inizio delle partite in programma oggi per la Liga:

PROGRAMMA LIGA 2020 (30 GIUGNO)

ore 19.30 Leganes-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

ore 19.30 Maiorca-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

ore 22.00 Barcellona-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

