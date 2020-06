Fiorentina-Brescia in tv oggi: orario, programma, probabili formazioni, streaming

Dopo la prima tornata di recuperi relativi alla venticinquesima giornata, la Serie A torna oggi salutando l’inizio ufficiale del ventiseiesimo turno di gioco, il settimo del girone di ritorno. In questo lunedì 22 giugno, a partire dalle 19.30 e in contemporanea con Milan-Lecce, una delle partite da seguire con attenzione sarà quella – da disputarsi allo stadio Artemio Franchi – tra Fiorentina e Brescia.

Tre punti che possono valere il sigillo o il rilancio in zona salvezza. Da una parte la squadra di Iachini (30 punti), che proverà ad affidarsi al tandem Chiesa-Vlahovic in attesa di capire se Ribery sarà della gara (e per quanto), dall’altra il gruppo allenato da Diego Lopez (fanalino di coda a 16), davvero all’ultima spiaggia per cercare di ridare abbrivio a una stagione sin qui deludente.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BRESCIA

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Romulo, Tonali, Dessena; Skrab; Torregrossa, Ayè

Fiorentina-Brescia, match della 26a giornata di Serie A 2019-2020, si giocherà questa sera dalle 19:30. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su Sky Sport HD (canale 253) e in diretta streaming su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2019-2020 CALCIO: PROGRAMMA

LUNEDI’ 22 GIUGNO

Ore 19:30 Fiorentina-Brescia

FIORENTINA-BRESCIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport HD 253

DIRETTA STREAMING – Sky Go

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

