F1, Mondiale 2020: tutte le squadre partecipanti. 10 scuderie al via: nazionalità e piloti

Mancano ormai meno di due settimane al via del Campionato del Mondo di F1 2020, che si appresta a partire nel weekend 3-5 luglio a Zeltweg con il Gran Premio d’Austria. I dieci team iscritti al Mondiale si preparano dunque ad affrontare una stagione molto strana e rivoluzionata a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. La start-list iridata è confermata rispetto al 2019 per quanto riguarda le scuderie partecipanti, mentre sul fronte dei piloti si è verificato qualche cambiamento interessante.

La squadra da battere non può che essere la Mercedes, dominatrice incontrastata dell’era ibrida con 6 titoli piloti e 6 costruttori, anche se Ferrari e Red Bull proveranno ad interrompere l’egemonia delle Frecce d’Argento in una corsa all’iride che si preannuncia molto intensa e spettacolare. I primi tre top team dovrebbero disputare sostanzialmente un campionato a parte rispetto al resto della griglia, che si contenderà presumibilmente il quarto posto tra i costruttori ed il settimo nella graduatoria piloti.

La McLaren proverà a confermarsi quarta forza del campionato con l’interessante coppia formata da Carlos Sainz e Lando Norris, ma la lotta a centro gruppo sarà tiratissima ed è difficile capire chi potrà prevalere nei confronti della concorrenza. Renault punta in alto schierando al volante Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, mentre ci sarà sicuramente grande attesa per verificare le prestazioni di una Racing Point apparsa in grande spolvero durante i test invernali di Barcellona specialmente con Sergio Perez.

In base ai risultati del 2019 e alle indicazioni emerse a febbraio sulla pista catalana sembrerebbero leggermente più attardate Alfa Romeo, Haas e Williams, anche se quest’ultima ha evidenziato dei progressi importanti dimostrando di poter perlomeno lottare con continuità per evitare l’ultima fila in griglia. Di seguito l’elenco completo delle scuderie e di tutti i piloti iscritti al Mondiale di Formula 1 2020:

MERCEDES (Germania)

Lewis Hamilton (Gran Bretagna)

Valtteri Bottas (Finlandia)

FERRARI (Italia)

Charles Leclerc (Monaco)

Sebastian Vettel (Germania)

RED BULL (Austria)

Max Verstappen (Olanda)

Alexander Albon (Thailandia)

MCLAREN (Gran Bretagna)

Carlos Sainz (Spagna)

Lando Norris (Gran Bretagna)

RENAULT (Francia)

Daniel Ricciardo (Australia)

Esteban Ocon (Francia)

ALPHATAURI (Italia)

Pierre Gasly (Francia)

Daniil Kvyat (Russia)

RACING POINT (Gran Bretagna)

Sergio Perez (Messico)

Lance Stroll (Canada)

ALFA ROMEO (Svizzera)

Kimi Raikkonen (Finlandia)

Antonio Giovinazzi (Italia)

HAAS (Stati Uniti d’America)

Kevin Magnussen (Danimarca)

Romain Grosjean (Francia)

WILLIAMS (Gran Bretagna)

George Russell (Gran Bretagna)

Nicholas Latifi (Canada)

