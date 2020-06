Calendario Serie A, orari partite di oggi (27 giugno): programma, tv, streaming Sky e DAZN

Dopo l’anticipo di ieri sera tra Juventus e Lecce, oggi (sabato 27 giugno) prosegue il programma della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020 con altre tre partite: si tratta di Brescia-Genoa (alle ore 17.15), Cagliari-Torino (alle ore 19.30) e Lazio-Fiorentina (alle ore 21.45). Andiamo a scoprire il calendario odierno e le piattaforme tv e streaming su cui sarà possibile assistere ai match.

Il primo stadio chiamato in causa sarà dunque il “Mario Rigamonti”, dove alle ore 17.15 il Brescia, fanalino di coda del torneo, ospiterà il Genoa in uno scontro che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Serie (canale 202 di Sky) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go.

Alle ore 19.30, invece, ci si sposta in Sardegna, dove il Cagliari riceve la visita del Torino. Gli isolano sono reduci dalla vittoria contro la Spal, maturata soltanto all’ultimo minuto di gioco, mentre il Torino nella scorsa giornata ha vinto un match di importanza capitale contro l’Udinese. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Serie (canale 202 di Sky) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go.

Il programma giornaliero si chiuderà alle ore 21.45 con quella che è sicuramente la sfida più affascinante, Lazio-Fiorentina. All’Olimpico di Roma gli Aquilotti saranno chiamati a rialzare subito la testa dopo la rimonta subita a Bergamo contro l’Atalanta per non vedere sfumare il sogno scudetto; la Viola, invece, è a caccia di punti preziosi per centrare l’obiettivo salvezza. Il match sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN1 (canale 209 di Sky) e sarà visibile anche in streaming su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale di tutte le partite odierne.

CALENDARIO SERIE A, LE PARTITE DI OGGI: PROGRAMMA, TV E STREAMING

Sabato 27 giugno

Ore 17.15: Brescia – Genoa

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 19.30: Cagliari – Torino

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Ore 21.45: Lazio – Fiorentina

Diretta tv – DAZN1

Diretta streaming – DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

antonio.lucia@oasport.it

Foto: LaPresse