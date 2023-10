A che ora Lazio-Fiorentina oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Sfida di lusso quella che andrà in scena all’Olimpico di Roma nella serata di oggi. Alle 20.45 scatterà il via dell’ultima partita in programma per quanto riguarda la 10ma giornata della Serie A 2023-2024, e che vedrà affrontarsi Lazio e Fiorentina, le quali daranno spettacolo nel match più interessante del lunedì calcistico italiano.

La Lazio di Maurizio Sarri è reduce dalla netta sconfitta rimediata a Rotterdam con il Feyenoord in Champions League. La battuta d’arresto in terra neerlandese ha confermato le ataviche difficoltà dei biancocelesti nelle trasferte continentali. Il match odierno offre subito una chance per il riscatto ai biancocelesti, i quali hanno bisogno di un successo per riportarsi a -1 dalla Viola in classifica.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, d’altro canto, ha ritrovato il sorriso in Conference League dopo la sorprendente sconfitta in campionato con l’Empoli: giovedì i toscani hanno annichilito 6-0 il Cukaricki, vittoria che li ha riportati in prima posizione nel girone. La sfida di oggi sarà fondamentale per il cammino della squadra di Italiano in campionato: una vittoria quest’oggi li manterrebbe saldi in un provvisorio quarto posto in classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Lazio-Fiorentina, match valido per la 10ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming invece, avverrà su DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO LAZIO-FIORENTINA OGGI

Lunedì 30 ottobre

Ore 20.45 Lazio-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA LAZIO-FIORENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202).

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-FIORENTINA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

