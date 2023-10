Lazio-Fiorentina, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023/2024 sta per ritornare ufficialmente in scena. La massima serie italiana, dopo le sfide europee infrasettimanali che hanno visto impegnate diverse compagini del nostro campionato, tornerà a regalare forti emozioni. E tra le diverse interessanti partite spicca il match del monday night. Lunedì 30 ottobre a partire dalle ore 20.45 infatti, all’interno dello Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri se la vedrà con la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una partita estremamente affascinante con le due formazioni che sanno giocare e anche bene a calcio. I biancocelesti vengono da una pesante sconfitta in Champions contro il Feyenoord e proveranno a rialzarsi. La Fiorentina invece, oggi se la vedrà in Conference League con il Cukaricki. Vedremo se le formazioni arriveranno scariche all’incontro visto gli impegni europei o se riusciranno a dare il massimo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Lazio-Fiorentina, match valido per la 10ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming invece, avverrà su DAZN, NOW e Sky Go.

CALENDARIO LAZIO-FIORENTINA (30 OTTOBRE)

Lunedì 30 ottobre

Ore 20.45 – Lazio-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202)

Foto: LaPresse