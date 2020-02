VIDEO Volta ao Algarve, highlights e sintesi prima tappa: Jakobsen batte Viviani in volata, Nibali si muove

Fabio Jakobsen ha vinto la prima tappa della Volta ao Algarve 2020, il Campione d’Olanda si è imposto allo sprint battendo il nostro Elia Viviani. L’uomo della Deceuninck-Quick Step ha messo il proprio sigillo in terra lusitana e naturalmente ha indossato anche la maglia di leader della classifica generale. Attesa per Vincenzo Nibali che ha fatto il proprio debutto stagionale, lo Squalo si è mosso in un tratto in salita a una trentina di chilometri dal traguardo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della prima tappa della Volta ao Algarve.

VIDEO HIGHLIGHTS PRIMA TAPPA VOLTA AO ALGARVE 2020:

Foto: Cofidis