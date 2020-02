Biathlon, Dorothea Wierer SEI UN MITO! Seconda medaglia d’oro nell’individuale, doppietta epica da regina!

Dorothea Wierer sei una leggenda! La padrona di casa cala il bis nell’Individuale femminile dei Mondiali 2020 di biathlon ad Anterselva e entra ancora più nella storia della disciplina trovando il secondo successo consecutivo e regalando all’Italia un altro ORO. La mente è libera, le gambe girano al meglio e dopo aver mancato un bersaglio in entrambe le prime due serie Dorothea è riuscita a rimettere in piedi una gara pazzesca, con gli ultimi tre giri da regina e una Südtirol Arena che la ha spinta metro dopo metro verso un trionfo senza senso. Una lotta serrata a distanza con il tempo fatto registrare in precedenza dalla tedesca Vanessa Hinz, che con un solo bersaglio mancato ha assaporato il sogno del trionfo conquistando comunque la prima medaglia iridata della propria carriera, un argento con 2″2 di ritardo dall’azzurra. Il bronzo finisce al collo della norvegese Marte Olsbu Røiseland che continua il suo favoloso percorso iridato con la quarta medaglia in altrettante gare, terminando a 16″ con gli stessi errori commessi da Wierer che è esattamente il ritardo accumulato nello shooting time.

Quarto posto per la svedese Hanna Öberg che con altrettanti bersagli mancati dell’azzurra e della nordica paga però 39″ dalla testa, consolandosi con la coppa di specialità frutto della maggiore regolarità del lotto durante le tre prove, la seconda della carriera dopo quella della mass start del 2019. La tedesca Franziska Preuss raddrizza al meglio una 15km iniziata malissimo con un doppio errore sui primi due colpi e termina in quinta posizione a 1’03” frutto del 18/20. Seguono la polacca Monika Hojnisz (2 bersagli mancati sugli ultimi due) a 1’10”, l’austriaca Christina Rieder al miglior piazzamento della carriera con un errore (1’16”) e la ceca Marketa Davidova (3 errori).

Delude invece purtroppo Lisa Vittozzi, in grandissima confusione al tiro oggi e autrice di otto errori che l’hanno relegata in 71esima posizione a 7’24” dalla connazionale. E’ evidente che qualcosa nella testa della veneta di scuola friulana non stia funzionando al meglio, anche perché oggi la prestazione sugli sci era stata più che convincente. Federica Sanfilippo chiude 42esima con quattro errori a 4’33” mentre Michela Carrara continua a dare ottimi segnali di crescita soprattutto sugli sci e sfiora la zona punti, 49esima nonostante 5 bersagli mancati.

Wierer non solo si conferma la biathleta del momento ma lo fa con un carattere e un atteggiamento che mai come oggi è emerso prepotente e deciso, dimostrando a tutti quanti che le ambizioni di bissare il successo in Coppa del mondo sono tutt’altro che campate in aria. Il vantaggio sulla norvegese Tiril Eckhoff, oggi quindicesima con 4 errori, sale ora a 94 punti, 100 quelli su Öberg e 128 su Røiseland.

Loading...

Loading...

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO DI BIATHLON: DOROTHEA WIERER IN FUGA!

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO DOROTHEA WIERER CON IL DOPPIO ORO AI MONDIALI

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL BIATHLON

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse