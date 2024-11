Napoli-Roma 1-0, Lukaku decisivo: +1 sulle quattro inseguitrici, Fiorentina e Lazio continuano a vincere

Il Napoli ha sconfitto la Roma grazie al gol di Lukaku al 54′ su assist di Di Lorenzo, confermandosi così al comando della Serie A al termine della tredicesima giornata. I partenopei si sono imposti di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona, conservando così un punto di vantaggio sulle quattro inseguitrici.

Oltre ad Atalanta e Inter, si sono infatti aggiunte la Fiorentina (2-0 sul campo del Como, a segno Adli al 19′ e Kean al 68′) e la Lazio (3-0 in casa contro il Bologna, decidono Gigot e Zaccagni tra 68′ e 72′ prima della rete di Dele-Bashiru in pieno recupero). La lotta per lo scudetto e per la qualificazione alle prossime Coppe Europee si fa più intensa che mai.

Nelle altre due partite della domenica si sono registrati due pareggi: 2-2 tra Genoa e Cagliari (sardi in vantaggio dopo otto minuti con il rigore di Marin, Frendrup e Miretti ribaltano la situazione, il penalty trasformato da Piccoli all’88mo ristabilisce la parità); 1-1 tra Torino e Monza, con il botta e risposta tra Masina e Djuric a cavallo dell’ora di gioco.

RISULTATI SERIE A OGGI

Genoa-Cagliari 2-2

Como-Fiorentina 0-2

Torino-Monza 1-1

Napoli-Roma 1-0

Lazio-Bologna 3-0

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 29, Atalanta 28, Inter 28, Fiorentina 28, Lazio 28, Juventus 25, Milan 19*, Bologna 18*, Udinese 16*, Empoli 15*, Torino 15, Roma 13, Parma 12, Verona 12, Cagliari 11, Genoa 11, Como 10, Lecce 9*, Monza 9, Venezia 8*. *= 1 partita in meno.