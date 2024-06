Calcio, Europei 2024: Lukaku prima sbaglia, poi viene fermato dal VAR. Ne approfitta la Slovacchia che beffa il Belgio

Va a completarsi la prima giornata del Gruppo E degli Europei di calcio dopo la partita del primo pomeriggio che ha visto il dominio della Romania sull’Ucraina. Al Deutsche Bank Park di Francoforte a sorpresa la Slovacchia riesce ad imporsi sul Belgio per 1-0 al termine di un match rocambolesco nel quale i Diavoli Rossi non sono riusciti a sfruttare (anche con un po’ di sfortuna) tutte le doti offensive a disposizione.

Primo tempo vede emozioni sin dai primi minuti. Dopo centoventi secondi Romelu Lukaku clamorosamente manca l’appuntamento con il gol in piena area di rigore con il destro. La Slovacchia ne approfitta e passa in vantaggio al 7′: pasticcio della retroguardia dei Diavoli Rossi, l’ex centrocampista del Milan Kucka tira, Casteels respinge ma poi non può nulla sul tap-in di Schranz. I belgi provano a reagire, ma manca la precisione in fase offensiva: davanti a Dubravka sbagliano prima Trossard e poi nuovamente Lukaku.

Al 56′ Lukaku riesce finalmente a trovare la rete, ma la gioia viene subito interrotta: la posizione dell’attaccante della Roma è infatti al di là della linea difensiva slovacca ed il VAR annulla. Al 62′ Doku fa la differenza sulla sinistra, mette al centro per Bakayoko che va a botta sicura ma a fermare la palla ci pensa Hancko sulla linea.

Il Belgio ci prova in tutti i modi anche con una girandola di cambi offensivi. Entra Openda e si fa subito sentire: sfonda a sinistra, mette al centro e Lukaku di mancino segna un rigore in movimento a 5′ dal termine. Il Belgio esulta, Tedesco impazzisce dalla gioia dopo la paura, ma c’è l’ennesima beffa: impercettibile tocco di mano di Openda, ancora VAR, ancora rete annullata. Ultimi assalti disperati per i belgi, ma ad esultare dopo 98′ è la squadra guidata da Walter Calzona.