Sci alpino in tv oggi, orari discese Garmisch e Rosa Khutor 2020: startlist, pettorali e programma

Oggi sabato 1° febbraio è una giornata particolarmente intensa per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, sono infatti in programma due discese: gli uomini saranno protagonisti a Garmisch (Germania) mentre le donne non gareggerano a Rosa Khutor (Russia) a causa delle avverse condizioni meteo.

CANCELLATA LA DISCESA DI ROSA KHUTOR A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI GARMISCH DALLE 11.30 (SABATO 1° FEBBRAIO)

La discesa maschile scatterà alle ore 11.30. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e le startlist delle discese libere di Garmisch e Rosa Khutor valevoli per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DISCESE GARMISCH E ROSA KHUTOR: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 1° FEBBRAIO:

11.30 Discesa libera maschile a Garmisch

DISCESE GARMISCH E ROSA KHUTOR: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST DISCESE GARMISCH E ROSA KHUTOR:

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DELLA DISCESA MASCHILE DI GARMISCH

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DELLA DISCESA FEMMINILE DI ROSA KHUTOR

Foto: FISI/Pentaphoto