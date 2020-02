Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2020: si parte con la discesa, Federica Brignone e le azzurre vogliono la vittoria!

Sarà caldissimo il fine settimana di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, e non solo per la lotta per la classifica generale. Sulle nevi bavaresi, infatti, potrebbe davvero riaprirsi ogni discorso verso la Sfera di Cristallo anche se, contemporaneamente, la colonnina di Mercurio rischia di rovinare la discesa che prenderà il via alle ore 11.30.

Andiamo con ordine. Le previsioni meteo, infatti, parlano di sole pieno per la due-giorni sulla Kandahar, ma le temperature dovrebbero aggirarsi, se non addirittura valicare, i 10 gradi. In poche parole vivremo condizioni limite per la disputa della gara. Chi sceglierà i pettorali con i numeri più bassi potrebbe fare la differenza, in vista di un tracciato che potrebbe andare a rovinarsi in tempi rapidi.

La speranza di tutti è che la prova si possa disputare nel migliore dei modi con le atlete italiane pronte a dare il massimo e continuare nella loro splendida striscia di risultati. Su tutte, ovviamente, Federica Brignone. La valdostana, dopo il terzo posto di ieri nell’unica prova disputata, si presenta al cancelletto di partenza con 270 punti da recuperare nei confronti di Mikaela Shiffrin. La statunitense, com’è ben noto, non sarà al via di questo weekend per la morte improvvisa del padre Jeff, per cui potrebbe davvero riaprire i discorsi in ottica titolo.

Assieme a Brignone vedremo all’opera Sofia Goggia, smaniosa di rifarsi dopo il secondo posto di Rosa Khutor, Marta Bassino, ormai in pianta stabile ai piani alti della classifica, quindi Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Verena Gasslitter che cercheranno di mettersi in luce. Le nostre portacolori stanno proseguendo in un percorso straordinario con già 20 podi all’attivo e proveranno ad allungare ancora questa striscia.

Anche se mancherà la tre volte vincitrice della Coppa del Mondo generale, le azzurre dovranno fare attenzione alle svizzere Corinne Suter (ieri prima in prova) e Lara Gut-Behrami, quindi alla padrona di casa Viktoria Rebensburg, la ceca Ester Ledecka e la consueta nutritissima pattuglia austriaca che in questa stagione ha raccolto una sola vittoria e per una Nazione simile si tratta di un andamento assolutamente insufficiente.

Foto: Pier Colombo