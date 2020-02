Scherma, Coppa del Mondo fioretto 2020: Martina Batini torna nella prova a squadre a Kazan. Uomini di scena al Cairo

Archiviata la qualificazione olimpica (a squadre), archiviate le polemiche (chissà, magari costruite ad hoc per arrivare poi a un chiarimento, come effettivamente è stato) il fioretto femminile italiano riparte dalla tappa di Kazan, in Coppa del Mondo, per trovare gli automatismi giusti nella prova a staffetta, la condizione migliore in vista di Tokyo e anche per capire parzialmente chi potrà essere la quarta atleta convocata in Giappone. Data per scontata, infatti, la presenza di Alice Volpi, Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca, sono almeno quattro le ragazze che si giocano l’ultimo posto disponibile agli occhi del ct Andrea Cipressa, ovvero Martina Batini, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Camilla Mancini.

Dopo il Grand Prix di Torino, che ha comunque confermato il feeling di Volpi con la tappa piemontese del circuito, è tempo di volare verso la Russia. E nel Dream Team che affronterà la gara domenica ci sarà anche Martina Batini (un grande ritorno per chi ha già conquistato tre titoli mondiali a squadre), assieme a Volpi, Errigo, Di Francisca.

Si gareggia nel Kazan Gymnastics Center, teatro già dei Mondiali 2014. Thibus, Kiefer, Deriglazova e le azzurre sono pronte a dare battaglia. In casa Italia convocate 12 atlete, ovvero Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elisa Vardaro, Alice Volpi. Nel tabellone principale sicure, per via del ranking, le solite sospette, Volpi, Errigo, Di Francisca e Batini. Per tutte le altre azzurre la gara scatta già nella giornata di venerdì con la fase a gironi e gli eventuali assalti a eliminazione diretta del tabellone principale.

I maschi saranno invece di scena a Il Cairo, con in pedana per l’Italia altri 12 fiorettisti: Giorgio Avola, Guillame Bianchi, Andrea Cassarà, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli, Damiano Rosatelli.

Garozzo, Foconi e Cassarà direttamente qualificati al tabellone principale grazie al ranking FIE. Per tutti gli altri, fase a gironi ed eventuali assalti a eliminazione diretta del tabellone principale.

Foto: Bizzi.