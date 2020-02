LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: risultati turno infrasettimanale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione diciannovesima giornata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima giornata, sesta del girone di ritorno, di Superlega 2019-20, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ci stiamo ormai avviando alla conclusione della Regular Season, quello di oggi sarà l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. I match di stasera ci diranno tanto sulla classifica finale: i fari sono puntati su Civitanova-Modena e Trentino-Milano. La Lube sfiderà i “Canarini” al PalaPanini, i ragazzi di De Giorgi sono in testa con tre lunghezze di vantaggio su Perugia, sarà per loro fondamentale conquistare almeno un punto per rintuzzare l’attacco della Sir. A loro volta la formazione di Andrea Giani è in una situazione molto critica, la terza piazza in classifica è attaccata da Trentino e da Milano, che si trovano rispettivamente a quattro e a sei punti. Quello far l’Itas e il Powervolley è una delle sfide più appassionanti dell’anno, queste due squadre si sono affrontante innumerevoli volte e con molta probabilità questa dovrebbe essere la sfida dei quarti di finale dei play-off. Chi vince si assicura la quarta posizione in classifica.

Perugia dovrebbe avere vita facile a Vibo Valentia, Leon e compagni vanno a caccia di tre punti che, in caso di sconfitta (3-0, 3-1) di Civitanova, significherebbe vetta provvisoria a pari merito con i marchigiani. Ravenna proverà a consolidare la propria situazione, che al momento significa play-off, i ragazzi di Bonitta sfideranno Latina, che invece necessita di una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. Infine sarà la volta di Verona-Padova, il derby veneto vale molto per i padroni di casa, che al momento occupano la nona posizione e che hanno bisogno di uno scossone dopo una stagione fin qui deludente.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della diciannovesima giornata di Superlega 2019-20: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19:30.

