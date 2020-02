Volley, SuperLega 2020: ultimo turno infrasettimanale, big match da urlo. Civitanova a Modena, Trento incrocia Milano

Tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio si giocherà la 19ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Siamo a metà del girone di ritorno, spazio all’ultimo turno infrasettimanale di questa stagione che si preannuncia particolarmente scoppiettante visto che ci saranno tanti incroci determinanti per la classifica. Civitanova farà visita a Modena nel big match, la Lube si presenta da capolista con tre punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice e vuole espugnare il PalaPanini ma il compito si preannuncia particolarmente ostico visto che i Canarini sono molto agguerriti e desiderosi di regalare una bella gioia al proprio pubblico vincendo finalmente un incontro di cartello. I Campioni d’Italia partiranno comunque favoriti trascinati dai soliti Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Bruninho ma di fronte si troveranno un buon Ivan Zaytsev, uno spumeggiante Bartosz Bednorz e Matt Anderson anche se l’americano è un po’ altalenante in questo periodo.

Perugia spera in un passo falso della capolista per insidiare seriamente il primo posto in classifica, al momento il distacco è di sole tre lunghezze (anche se con una partita giocata in più) e la trasferta di Vibo Valentia non può rappresentare un serio problema per gli uomini di Vital Heynen reduci da 15 successi consecutivi: i Block Devils, spinti da Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic, vogliono imporsi in casa dei calabresi che sono in piena lotta per non retrocedere e che hanno tre punti di margine su Cisterna. Trento-Milano è l’altra sfida di lusso della serata, si tratta di uno scontro diretto per il quarto posto con finestra sul terzo in caso di ko di Modena: i dolomitici hanno vinto l’ultimo precedente nei quarti di finale di Coppa Italia e avranno il sostegno del proprio pubblico, Simone Giannelli è motivato a lanciare tutto il suo reparto offensivo guidato da Luca Vettori ma attenzione perché dall’altra parte della rete c’è il tonico Nimir Abdel Aziz.

Il derby veneto tra Padova e Verona è cruciale in ottica playoff proprio come lo scontro diretto tra Piacenza e Monza che vale moltissimo per l’accesso alla post-season, Ravenna vuole confermarsi tra le otto grandi e chiede il passo alla disperata Cisterna che deve muovere la classifica in ottica salvezza. Di seguito il programma completo con gli orari e il palinsesto di tutte le partite della diciannovesima giornata di SuperLega.

CALENDARIO 19^ GIORNATA SUPERLEGA OGGI (5 FEBBRAIO): PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO:

19.30 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Sir Safety Conad Perugia (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 Leo Shoes Modena vs Cucine Lube Civitanova (diretta tv su RaiSport)

20.30 Itas Trentino vs Allianz Milano (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 Calzedonia Verona vs Kioene Padova (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 Consar Ravenna vs Top Volley Cisterna (diretta streaming su Eleven Sports)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO:

20.30 Vero Volley Monza vs Gas Sales Piacenza (diretta streaming su Eleven Sports)

Foto LPS/Daniele Nicli