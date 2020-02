LIVE Volley, risultati Superlega 2020 in DIRETTA: bene Civitanova, Modena avanti con Milano, Perugia sotto con Piacenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

PADOVA-TRENTO 8-11: mani-out di Russell.

MODENA-MILANO 3-1: attacco piazzato di Bednorz, manualità fantastica per il polacco.

CIVITANOVA-RAVENNA 7-5: stampatona a muro di Simon su Ter Horts.

Loading...

Loading...

LATINA-SORA 7-7: fallo di trattenuta per Van Gardener.

MODENA-MILANO 27-25: i padroni di casa si aggiudicano il primo parziale ai vantaggi.

PERUGIA-PIACENZA 23-25: non riesce l’impresa ai ragazzi di Heynen, che si trovano ad inseguire.

MODENA-MILANO 25-24: invasione a rete di Abdel Aziz, set-point per Modena.

CIVITANOVA-RAVENNA 25-21: ottima fase finale per la Lube, che ha recuperato da una situazione complicata.

PERUGIA-PIACENZA 20-22: parziale di 3-0 per i Block Davils, che stanno provando a rientrare.

PADOVA-TRENTINO 25-19: la Kione vince, a sorpresa, il primo set.

MODENA-MILANO 21-22: torna avanti la Powervolley, time-out per i “Canarini”.

CIVITANOVA-RAVENNA 21-20: in rete la battuta di Grodzanov.

LATINA-SORA 25-15: i padroni di casa si aggiudicano il primo parziale.

PERUGIA-PIACENZA 17-18: si insacca il primo tempo di Russo.

PADOVA-TRENTINO 21-19: mani-out di Vettori, che mantiene in vita i suoi.

MODENA-MILANO 17-18: passa in attacco Petric, non ci arriva in difesa Rossini.

CIVITANOVA-RAVENNA 16-15: diagonale vincente da posto due per Juantorena.

LATINA-SORA 19-12: fuori la battuta di Sottile.

PERUGIA-PIACENZA 12-14: mani-out di Leon, la Sir sta provando a rientrare.

PADOVA-TRENTINO 17-16: Randazzo chiude lo scambio più bello della partita.

MODENA-MILANO 13-15: bordata in attacco di Bednorz, al quarto punto personale.

CIVITANOVA-RAVENNA 11-13: pipe vincente di Ter Horst.

LATINA-SORA 14-7: ace di Patry.

PERUGIA-PIACENZA 6-11: gran serie al servizio di Stankovic.

PADOVA-TRENTINO 10-10: muro a tetto di Russell su Hernandez.

MODENA-MILANO 7-8: parallela interna di Bedonorz.

CIVITANOVA-RAVENNA 7-7: primo tempo in torsione per Simone Anzani.

LATINA-SORA 7-4: errore dai nove metri per Di Martino.

PERUGIA-PIACENZA 1-5: mani-out di Leon, ma inizio difficoltoso per i padroni di casa.

PADOVA-TRENTINO 4-5: errore in attacco di Hernandez, che non trova le mani del muro.

MODENA-MILANO 2-3: pipe di Petric, ottima giocata di Sbertoli.

CIVITANOVA-RAVENNA 3-1: diagonale vincente di Kovar.

LATINA-SORA 1-0: si parte con un errore al servizio di Rafael.

17:57 Ultimi minuti di riscaldamenti su tutti i campi, ci siamo!

17:54 Infine sarà la volta di Latina-Sora, scontro diretto in ottica salvezza, parliamo rispettivamente della penultima ed ultima in classifica, che non potranno più concedersi passi falsi se vorranno continuare a giocare nel massimo campionato anche il prossimo anno.

17:51 Padova-Trentino è un match molto interessante: l’Itas è in fiducia, viene dalla vittoria contro Milano e ha recuperato del tutto sia Kovacevic che Russell, la Kione si sta giocando il sesto posto con Ravenna e nella scorsa giornata ha spazzato via Verona.

17:48 Perugia, dopo aver agguantato in testa alla classifica Civitanova, affronterà Piacenza, una squadra solida che sta lottando per la zona paly-off. La Sir sembrerebbe averne di più sia dal punto di vista tecnico, che da quello tattico, Heynen, vista la lunga panchina, potrebbe permettersi anche qualche cambio.

17:45 La Lube, che viene dalla seconda sconfitta stagionale, se la dovrà vedere con Ravenna: Juantorena e compagni, ancora privi di Leal per un problema alla spalla, andranno a caccia dei tre punti contro i giovani di coach Bonitta.

17:42 I “Canarini”, dopo la vittoria contro Civitanova, sfideranno la Powervolley per consolidare la terza piazza in classifica, Milano sembra ormai troppo lontana dalla quarta posizione di Trento, ma i ragazzi di Piazza restano comunque pericolosi in match come questi.

17:39 L’attesa oggi è tutta per Modena-Milano.

17:36 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima giornata, settima del girone di ritorno, di Superlega 2019-20, il massimo campionato italiano di volley maschile.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima giornata, settima del girone di ritorno, di Superlega 2019-20, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ci stiamo ormai avviando alla conclusione della Regular Season, i match di stasera ci diranno tanto sulla classifica finale: i fari sono puntati su Modena-Milano. I “Canarini”, dopo la vittoria contro Civitanova, sfideranno la Powervolley per consolidare la terza piazza in classifica, Milano sembra ormai troppo lontana dalla quarta posizione di Trento, ma i ragazzi di Piazza restano comunque pericolosi in match come questi. La Lube, che viene dalla seconda sconfitta stagionale, se la dovrà vedere con Ravenna: Juantorena e compagni, ancora privi di Leal per un problema alla spalla, andranno a caccia dei tre punti contro i giovani di coach Bonitta.

Perugia, dopo aver agguantato in testa alla classifica Civitanova, affronterà Piacenza, una squadra solida che sta lottando per la zona paly-off. La Sir sembrerebbe averne di più sia dal punto di vista tecnico, che da quello tattico, Heynen, vista la lunga panchina, potrebbe permettersi anche qualche cambio. Padova-Trentino è un match molto interessante: l’Itas è in fiducia, viene dalla vittoria contro Milano e ha recuperato del tutto sia Kovacevic che Russell, la Kione si sta giocando il sesto posto con Ravenna e nella scorsa giornata ha spazzato via Verona. Infine sarà la volta di Latina-Sora, scontro diretto in ottica salvezza, parliamo rispettivamente della penultima ed ultima in classifica, che non potranno più concedersi passi falsi se vorranno continuare a giocare nel massimo campionato anche il prossimo anno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della ventesima giornata di Superlega 2019-20: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18:00.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Foto LPS/Daniele Nicli